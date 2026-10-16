В 2027 году стартуют ходовые испытания в Москве и на Сахалине

Первый в России водородный поезд будет готов до конца года ⁠ 12

На Демиховском машиностроительном заводе состоялась презентация первого в России водородного поезда, который создаётся по соглашению между «Трансмашхолдингом», РЖД, Росатомом и правительством Сахалинской области. Поезд на водородных топливных элементах модели 62‑4584 осмотрели губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. Первые построенные поезда планируется эксплуатировать на Сахалине.

Представитель «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов рассказал, что ключевые особенности нового состава — это повышенный уровень комфорта, улучшенная кабина машиниста и экологичность: выхлоп энергетической установки представляет собой просто водяной пар. В поезде применены система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, расширенная информационная система с новостными экранами и информационными табло. Пассажирские кресла оснащены USB‑розетками Type‑A и Type‑C для каждого пассажира. Кроме того, вагоны подходят для пассажиров с инвалидностью.

Российские научные организации разработали технические решения для обеспечения безопасности пассажиров и локомотивной бригады. Так, все помещения бустерной секции, в которой располагается силовая установка, оснащены датчиками водорода и обнаружения пожара. Также есть система, обеспечивающая аварийную остановку водородной силовой установки, отсечку подачи водорода и вентиляцию помещений.

Запас хода поезда из двух головных и бустерного вагонов на водороде будет составлять более 700 км. Если в состав включить дополнительный вагон для пассажиров, запас хода составит более 480 км. Кроме того, поезд сможет пройти дополнительное расстояние на накопителях энергии, рассказали в «Трансмашхолдинге». Валерий Лимаренко отметил, что монтаж состава завершится в этом году. Ходовые испытания начнутся в 2027 году в Москве и Московской области, а затем продолжатся на Сахалине.