Робот-пылесос Polaris PVCR 0920WV Rufer

Содержание: Видеообзор

Паспортные технические характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид и функционирование

Тестирование

Выводы Видеообзор Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer: Наш видеообзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer можно также посмотреть на iXBT.Video Теперь давайте взглянем на спецификации устройства. Паспортные технические характеристики, комплект поставки и цена Кинематическая система Два ведущих колеса и опорный поворотный ролик Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация или инерционное перемещение и вакуумная фильтрация Пылесборник Одно отделение, емкость 0,3 л Основная щетка Отсутствует или одна (щетина + скребки) Боковые щетки Две Дополнительно Резиновый скребок, влажная протирка пола (емкость резервуара 150 мл) Режимы очистки Автоматический до разряда аккумулятора, локальный, вдоль препятствий, змейкой, ручной, по расписанию Уровень шума <60 дБ Датчики препятствий Механический передний/боковой бампер, ИК-датчики приближения и перепада высоты, датчики вывешивания ведущих колес Датчики ориентации ИК-датчики обнаружения базы и виртуальной стены, датчики вращения ведущих колес Управление на корпусе Сенсорные кнопки Дистанционное управление ИК-пульт ДУ Оповещение Светодиодные индикаторы и сегментный дисплей, звуковые сигналы, голосовое оповещение Время автономной работы 100 минут (в режиме влажной уборки) Время зарядки До 5 часов Способ зарядки На зарядной базе с автоматическим возвратом или напрямую от блока питания Источник питания Литий-ионный аккумулятор 2150 мА·ч, 14,6 В, 31,4 Вт·ч Потребляемая мощность 25 Вт Масса Нет данных Размеры (диаметр×высота) ∅350×100 мм Комплект поставки Пылесос

Уборочный блок с щеткой (установлен)

Уборочный блок без щетки

Зарядная база

Блок питания (100—240 В, 50/60 Гц на 24 В, 0,6 А)

ИК пульт ДУ

Виртуальная стена

Поддон с резервуаром для влажной уборки

Салфетка из микроволокна

Запасной комплект боковых щеток

Запасной складчатый фильтр пылесборника

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Список сервисных центров Ссылка на сайт производителя www.polar.ru Средняя цена T-1730189852 Розничные предложения L-1730189852-10 Внешний вид и функционирование Робот-пылесос Polaris PVCR 0920WV Rufer упакован в красочно оформленную коробку. Коробка оснащена пластиковой ручкой, поэтому донести покупку до дома будет нетрудно. В комплект поставки входят почти все необходимые для работы аксессуары, почти, так как по паре элементов питания типа AAA для пульта и типа D для виртуальной стены пользователю придется покупать отдельно. Запасные части и расходные материалы в комплекте представлены сменным складчатым фильтром, салфеткой из микроволокна и двумя боковыми щеточками. Руководство пользователя представляет собой брошюру из нескольких страниц. Руководство на четырех языках, среди которых, разумеется, есть русский. Качество текста и полиграфического исполнения достаточно высокое. Корпус робота изготовлен из пластика. Верхняя часть корпуса имеет серебристое матовое покрытие, а днище — черное матовое без покрытия. Верхняя часть крышки отсека пылесборника — из прозрачного, но плотно тонированного пластика. Сверху есть вставки из пластика с имитацией неполированного металла. Бумажная наклейка на крышке удаляется с большим трудом, поэтому проще ее оставить. В передней части крышки отсека пылесборника белым нанесены обозначения кнопок. Сами кнопки сенсорные. Кнопка питания располагается под значком питания, а четыре других кнопки — перед надписями. При нажатии на кнопки раздается звуковой сигнал. При работе пылесоса синим светятся значки кнопок. Между кнопками находится сегментный светодиодный индикатор также синего свечения. Индикация не яркая и синяя, что затрудняет считывание информации с расстояния. Дополнительно о своем состоянии робот информирует с помощью не очень громких звуковых сигналов из нескольких нот, а некоторые изменения в состоянии дополнены голосовыми сообщениями. Отключить звуковое оповещение нельзя. В плане пылесос имеет почти идеально круглую форму. Края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия, а некоторая угловатость сверху снижает вероятность того, что робот застрянет под низкими предметами обстановки, например, под диваном. Всю переднюю половину корпуса огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. Сдвиг бампера вызывает срабатывание механических датчиков препятствий. Для защиты мебели спереди на бампер в нижней его части наклеена полоса из мягкой резины. На бампере за окошком из тонированного пластика находятся ИК-датчики обнаружения препятствий. Датчик обнаружения базовой станции и виртуальной стены расположен под цилиндрическим элементом, обеспечивающим круговой обзор. Возможно, этот датчик работает и как приемник команд с пульта ДУ. Что-то из перечисленного, видимо, также расположено за тонированным окошком в задней части корпуса. Крышка отсека пылесборника открывается при нажатии на заднюю часть. Вынимается сам пылесборник за откидную ручку. На крышке пылесборника закреплена кисточка, которую можно использовать при чистке робота и пылесборника. Специальная шторка предотвращает выпадение мусора через отверстие для входа воздуха. Для опустошения пылесборника нужно откинуть крышку, вынуть предварительный сетчатый фильтр и вытряхнуть собранный мусор из емкости. Затем по необходимости нужно очистить сетчатый фильтр и складчатый фильтр тонкой очистки, вставленный в рамочку из упругого пластика. Удобно производить эти операции, а также опустошать пылесборник с помощью обычного пылесоса с щелевой насадкой. Отметим, что вентилятора в самом пылесборнике нет, поэтому пылесборник и фильтры можно мыть под водой, главное потом все хорошо высушить. Комплект из специальной насадки с резервуаром для жидкости и двух салфеток и позволяет проводить влажную уборку гладких полов одновременно со сбором мусора. Для этого на днище робота закрепляется протирочная насадка, на которую на липучке прикрепляется махровая салфетка. Салфетку можно предварительно увлажнить, а для поддержания ее во влажном состоянии, в резервуар нужно налить чистой воды. Вода на салфетку просачивается через четыре отверстия на дне резервуара. При сильном загрязнении пола рекомендуется сначала выполнить обычную сухую уборку и только потом влажную. Протирку пола можно выполнять со снятыми боковыми щетками и с установленным блоком без основной щетки. На левом боку есть разъем питания для прямой зарядки аккумулятора, а на правом — клавиша выключения. На днище находятся две контактные площадки, передний опорный поворотный ролик, две боковые щетки, крышка батарейного отсека, отсек уборочного блока и два ведущих колеса. Ближе к краю расположены пять ИК-датчиков перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос может избежать падения со ступенек. Оси ведущих колес расположены на одном диаметре окружности корпуса, это позволяет роботу совершать разворот на месте без изменения границ, занимаемой им площади. Положительную роль играет и гладкий по периметру корпус. Ведущие колеса диаметром 58 мм оснащены резиновыми покрышками с выраженными грунтозацепами. Колеса установлены на подпружиненных шарнирах с ходом в 16 мм, что также улучшает способность робота преодолевать препятствия. Передний ролик в черно-белую шашечку (черная резина и белый жесткий пластик), однако ожидаемого оптического датчика вращения нет, под роликом есть только отверстия для этого датчика. Боковые щеточки имеют длинную щетину средней жесткости, пучки которой выходят из коротких упругих поводков. Правая и левая щеточки не отличаются друг от друга. На оси приводов щеточки просто плотно насаживаются, отвертка не потребуется. В комплект поставки входят два уборочных блока, поэтому пользователю предоставляется возможность выбрать в зависимости от задачи, какой блок установить.



Блок без щетки имеет резиновую юбку-скребок и оптический датчик засора воздуховода. Этот блок лучше использовать для уборки легкого мусора с гладких полов, например, шерсти и пыли с ламината. Блок со щеткой активнее воздействует на убираемую поверхность, он лучше справится с уборкой ковровых покрытий и крупного тяжелого мусора, который щетка может закинуть в пылесборник по инерции. Правда, на вращающуюся щетку будут наматываться волосы, нитки, волокна и т. д. Вал щетки гладкий и относительно большого диаметра — это облегчает освобождение вала просто пальцами без помощи инструментов от всего намотавшегося. Щетина на этой щетке относительно мягкая, а лопасти-скребки из полупрозрачного пластика тонкие, нежесткие, но упругие. Рабочая ширина щетки 150 мм. Стальная ось в торце щетки вращается в подшипнике скольжения в виде бронзовой втулки. Это правильное конструктивное решение, так как подшипники качения в этом узле рано или поздно заклинивает, из-за намотавшихся на сепаратор волос, шерсти и прочего. Щетка в блоке фиксируется рамкой из черного пластика. На этой рамке есть резиновый скребок, который помогает щетке подхватывать мусор с пола и забрасывать его в пылесборник. Край рамки со скребком ходит вверх-вниз на 4 мм, что позволят скребку следовать рельефу пола. На рамке есть перемычка, которая уменьшает вероятность наматывания на щетку краев ковриков и т. д. Блок со щеткой легко разбирается для инспекции и очистки — снимается рамка, вставка с подшипником, защитный чехол подшипника, а скребки вытягиваются из направляющих. При уборке две передние щеточки подгребают мусор к центру, затем частички мусора через воздуховод на днище только потоком воздуха или щеткой и потоком засасываются/забрасываются в пылесборник, где задерживаются сетчатым фильтром, а мельчайшие пылинки остаются на втором складчатом фильтре. Упругие прокладки на всем пути от воздуховода до вентилятора исключают паразитный подсос воздуха мимо фильтров и пылесборника. Редукторы приводов щеток и колес позволяют их проворачивать рукой, это очень помогает, когда нужно вытащить робот, например, из под дивана, под которым он застрял, или распутать что-то намотавшееся на колеса или щеточки. Масса робота равна без уборочных блоков 2704 г, блок без щетки — 82 г, блок с щеткой — 128 г. Диаметр корпуса, согласно нашим измерениям, составляет 355-358 мм, высота — 102 мм, от поверхности пола до нижнего края бампера — 17,5 мм (это высота ступеньки, которую робот потенциально может преодолеть). В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2150 мА·ч и напряжением 14,6 В. Батарейный блок составлен из четырех цилиндрических элементов популярного типоразмера 18650. Сборка, обтянутая термоусадочной пленкой, дополнительно помещена в защитный футляр из пластика. База, на которой пылесос заряжается, имеет относительно большое основание. Снизу на основание наклеены резиновые противоскользящие ножки-накладки. Питается база от внешнего адаптера питания, который также можно использовать для зарядки робота, минуя базу, если по какой-то причине она недоступна. Длина кабеля от адаптера питания равна 147 см. К пылесосу прилагается небольшой ИК-пульт дистанционного управления. Кнопки пульта изготовлены из упругого резиноподобного материала, обозначения на кнопках достаточно крупные и контрастные. С помощью специального устройства, так называемой виртуальной стены, входящей в комплект поставки, можно отгородить места, где выполнять уборку нежелательно. Виртуальная стена работает от двух элементов питания типа D (R20/LR20, или 373, или «большой бочонок»). В направлении, указанным стрелкой сверху, создается невидимая преграда, которую пылесос не пересекает. Включается виртуальная стена механическим переключателем сверху. Робот-пылесос Polaris PVCR 0920WV Rufer имеет несколько режимов уборки: Автоматический режим до почти полного разряда аккумулятора, при этом робот сам выбирает траекторию движения, как сказано в руководстве «в зависимости от окружающих условий». Включается этот режим нажатием на кнопку On/Off на пульте или на кнопку включения на самом роботе. Также данный режим используется во время уборки по расписанию. Завершив уборку, робот возвращается на базу для зарядки аккумулятора. В этом режиме кнопкой Mode на пульте можно временно принудительно переводить робота в режим локальной уборки, уборки змейкой и вдоль стен. Для интенсивной очистки определенного места нужно перенести туда робота или направить его в нужное место в режиме ручного управления, а затем нажать на кнопку Spot на пульте. Робот начнет уборку по разворачивающейся и потом сворачивающейся спирали в круге диаметром примерно в один метр. Уборка змейкой и вдоль стен может быть запущена нажатием кнопок Zig-Zag и Edge Clean на корпусе робота. В ручном режиме уборки направление движения робота задается с помощью кнопок пульта дистанционного управления. Этот режим удобно использовать как для направления робота в место начала уборки, так и для выполнения самой уборки. Есть возможность назначить ежедневный запуск уборки в автоматическом режиме на определенное время. Для этого на роботе нужно установить текущее время и время начала уборки. Тестирование Ниже представлены результаты тестирования по нашей методике, подробно описанной в отдельной статье. Мы уже тестировали роботы-пылесосы с похожей системой сбора мусора и аналогичным набором фильтров, поэтому нам известно, что в том случае, если нет основной щетки, то складчатый фильтр существенно уменьшает поток воздуха и сильно снижает эффективность уборки нашего тестового мусора в виде риса. В итоге в варианте уборки с блоком без щетки складчатый фильтр мы не устанавливали, благо конструкция пылесборника это позволяет сделать без нарушения герметичности. На самом деле первичного сетчатого фильтра вполне достаточно для отделения даже очень мелких частиц, поэтому устанавливать складчатый фильтр нужно только в том случае, если убираемый мусор в основном очень легкий и необходима самая тщательная фильтрация воздуха. Вариант первый: установлен уборочный блок со щеткой Интервал Общее время уборки, мин. % (суммарный) Первые 10 мин. 10 91,2 Вторые 10 мин. 20 95,7 Третьи 10 мин. 30 96,8 Продолжение 126 98,3 Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, база находится внизу по центру, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показаны только начало уборки — первые 10 минут: Качество уборки высокое. Через 30 минут работы мусора остается очень мало: Уборка в тестовом помещении до разряда аккумулятора (126 минут) показала, что робот способен убрать почти весь мусор на доступной ему территории, совсем немного риса осталось в углах, около базы практически чисто:











Вариант второй: установлен уборочный блок без щетки Интервал Общее время уборки, мин. % (суммарный) Первые 10 мин. 10 82,9 Вторые 10 мин. 20 91,8 Третьи 10 мин. 30 94,7 Продолжение 121 98,0 Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, база находится внизу по центру, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показаны только начало уборки — первые 10 минут: Конечное качество уборки также высокое, но скорость уборки несколько ниже. Через 30 минут работы мусора остается немного больше, чем в случае, когда установлен блок со щеткой: Уборка в тестовом помещении до разряда аккумулятора (в этот раз 121 минуту) показала практически те же результаты, что и с щеткой, — робот способен убрать почти весь мусор на доступной ему территории, совсем немного риса осталось в углах, около базы практически чисто:











Загон шире робота всего на 5 см, но это не помешало роботу заехать туда несколько раз. С базой робот обращается не очень аккуратно, может ее толкнуть и сдвинуть, но и убирает около нее хорошо, и при этом все равно успешно на базу паркуется. Перед высокими вертикальными и хорошо отражающими ИК-лучи стенками робот иногда затормаживает и меняет траекторию движения, но чаще всего робот к препятствиям подъезжает не снижая скорость вплоть до столкновения и срабатывания механического датчика в бампере. Почти полностью разрядив аккумулятор, робот выключает вентилятор и начинает искать базу. Видео ниже это демонстрирует: На восстановление заряда роботу требуется провести на базе примерно 4 ч 30 мин. Во время зарядки на базе от сети потребляется до 12 Вт. 2,9 Вт потребляется с заряженным роботом на базе в режиме ожидания и 0,6 Вт потребляет база без робота. В режиме локальной уборки робот убирает по разворачивающейся и потом сворачивающейся спирали. Видео ниже это демонстрирует: Тестирование показало, что виртуальная стена создает непреодолимое препятствие для робота длиной не менее 3 м. Уровень шума незначительно различается в зависимости от установленного уборочного блока: Блок Уровень шума, дБА С щеткой 60,2 Без щетки 60,4 Робот относительно громкий, поэтому, хотя характер издаваемого им шума не очень раздражает, находиться в одной комнате с работающим роботом не комфортно. Для сравнения, уровень шума в этих условиях обычного (не самого тихого) пылесоса равен примерно 76,5 дБА. Выводы Конструкция и комплектация робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer позволяют пользователю выбрать ту конфигурацию, которая лучше отвечает типу напольного покрытия и характеру мусора. Можно установить уборочный блок со щеткой или без щетки. Первый вариант лучше подойдет для уборки ковровых покрытий и крупного тяжелого мусора, а второй — для уборки легкого мусора, например пыли и шерсти. Дополнительно робот может выполнять влажную протирку полов, при этом для экономии ресурса щеток допустимо снять боковые щеточки и использовать блок без щетки. В целом робот убирает хорошо и быстро, разве что в случае блока без щетки мы рекомендуем не устанавливать второй складчатый фильтр. Достоинства Два разных уборочных блока

Удобный в использовании пылесборник

Функция влажной протирки пола

Две боковые щеточки

Уборка по расписанию

Ограничение движения с помощью виртуальной стены

Удобное управление в ручном режиме

Хорошая комплектация

Проворачиваемые рукой приводы Недостатки При уборке может сдвинуть базу

Виджет от SocialMart



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