США уличили TP-Link в сильном нарушении ограничений мощности Wi-Fi-роутеров

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выявила возможные нарушения при сертификации маршрутизаторов TP-Link Systems.

В письме инженерно-технического подразделения ведомство сообщило, что документы для четырёх моделей, по предварительным данным, содержали ложную или недостоверную информацию. Испытания также показали, что три из этих устройств превысили установленные ограничения мощности.

FCC потребовала от компании предоставить подробный ответ с подтверждающими документами до 30 октября. К рассмотрению ситуации также должна подключиться группа комиссии, занимающаяся вопросами национальной безопасности. Запрос подписал руководитель лабораторного подразделения ведомства.

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Указанные FCC номера моделей охватывают устройства разных классов и ценовых категорий. Среди них — высокопроизводительный игровой маршрутизатор линейки Archer стоимостью около 600 долларов, а также портативная модель начального уровня примерно за 140 долларов.

В письме FCC говорится, что маршрутизаторы TP-Link передают мощность, значительно превышающую допустимые уровни, и что компания, возможно, предоставила FCC ложную информацию относительно некоторых аспектов своей продукции.

Превышение маршрутизаторами допустимых пределов мощности может создавать помехи для работы различных устройств, совместно использующих интернет-соединение в соответствии с теми же правилами, — затрагивая всё, от других маршрутизаторов до устройств для открывания гаражных ворот и средств связи служб общественной безопасности.