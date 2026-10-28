Впервые за 8 лет Xiaomi выпустила прикроватную лампу

Xiaomi начала краудфандинговую кампанию прикроватной лампы Mijia Bedside Lamp 3. На старте устройство оценили в 269 юаней, а после завершения кампании его обычная цена составит 299 юаней.

Предыдущая модель Bedside Lamp 2 вышла в 2018 году, поэтому обновления линейки пришлось ждать восемь лет. Новинка оснащена светодиодами полного спектра с коэффициентом соответствия солнечному спектру GFC выше 0,98 и индексом цветопередачи Ra90.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Максимальный световой поток достигает 570 лм, а минимальная яркость составляет менее 1 лм. Это позволяет использовать лампу для чтения, вечернего освещения и подготовки ко сну. Свет равномерно распределяется благодаря внутреннему рассеивателю и абажуру из специального материала, а внешнее матовое покрытие делает освещение более мягким. Высокая цветопередача помогает естественнее воспроизводить оттенки кожи, цвета предметов и текстуры поверхностей.

Лампа поддерживает 16 млн цветов, 11 динамических и 7 статических световых эффектов. Среди готовых сценариев предусмотрены «Заснеженные горы», «Лес», «Закат», «Чистое небо» и варианты с синими оттенками. Для управления предусмотрена увеличенная сенсорная зона на верхней панели: прикосновение позволяет включать освещение, а длительное касание или проведение пальцем по области датчика — переключать предустановленные режимы.