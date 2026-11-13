Он выдерживает прокол, нагрев и не загорается. Представлен магнитный аккумулятор с беспроводной зарядкой Neoseek Pure 10

Новинка получила встроенный кабель USB-C, два проводных подключения и цифровой дисплей

Компания Miwu Technology выпустила на китайской площадке JD.com портативный аккумулятор Neoseek Pure 10.

Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт и беспроводную мощностью до 15 Вт. На старте продаж новинку оценили в 169 юаней. Повербанк выполнен в ярком оранжевом цвете и получил текстурированную поверхность.

Он выдерживает прокол, нагрев и не загорается. Представлен магнитный аккумулятор с беспроводной зарядкой Neoseek Pure 10
Источник изображения: ithome // Miwu Technology

На передней панели расположен цифровой светодиодный дисплей, отображающий информацию о заряде аккумулятора. Сзади находится магнитный модуль для беспроводной зарядки совместимых смартфонов. Конструкция предусматривает встроенный кабель USB-C с выходной мощностью 22,5 Вт и дополнительный порт USB-C с аналогичными характеристиками. 

Neoseek Pure 10 поддерживает одновременную проводную и беспроводную зарядку, однако при использовании обоих способов пиковая выходная мощность составляет 15 Вт.

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Источник изображения: ithome // Miwu Technology

Производитель также подчёркивает соответствие устройства новому национальному стандарту Китая для портативных аккумуляторов, то есть он выдерживает прокол, нагрев и сжатие, без возгорания.

Корпуса, системы питания и охлажденияИсточники:ithome

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