Он выдерживает прокол, нагрев и не загорается. Представлен магнитный аккумулятор с беспроводной зарядкой Neoseek Pure 10
Новинка получила встроенный кабель USB-C, два проводных подключения и цифровой дисплей
Компания Miwu Technology выпустила на китайской площадке JD.com портативный аккумулятор Neoseek Pure 10.
Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт и беспроводную мощностью до 15 Вт. На старте продаж новинку оценили в 169 юаней. Повербанк выполнен в ярком оранжевом цвете и получил текстурированную поверхность.
На передней панели расположен цифровой светодиодный дисплей, отображающий информацию о заряде аккумулятора. Сзади находится магнитный модуль для беспроводной зарядки совместимых смартфонов. Конструкция предусматривает встроенный кабель USB-C с выходной мощностью 22,5 Вт и дополнительный порт USB-C с аналогичными характеристиками.
Neoseek Pure 10 поддерживает одновременную проводную и беспроводную зарядку, однако при использовании обоих способов пиковая выходная мощность составляет 15 Вт.
Производитель также подчёркивает соответствие устройства новому национальному стандарту Китая для портативных аккумуляторов, то есть он выдерживает прокол, нагрев и сжатие, без возгорания.