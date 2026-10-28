Бывший глава Redmi, уволенный за утечку данных, создал свой бренд и представит новинку уже 29 октября

Стартап ISHO, основанный бывшим генеральным директором Redmi Ван Тэном, проведёт первую презентацию продукции 29 октября.

В стартовую линейку войдут умное кольцо ISHO Ring и интеллектуальная система контроля температуры iFlow.

Основатель ISHO ранее руководил Redmi, однако в сентябре 2025 года Xiaomi уволила его, заявив о разглашении корпоративной тайны и серьёзных нарушениях внутренних правил, включая конфликт интересов. Конкретные обстоятельства компания подробно не раскрыла. Ван Тэн извинился и признал, что допустил ошибки, но отверг распространявшиеся в интернете утверждения о продаже секретных данных и получении денег. Он заявил, что допустил упущения, однако не совершал противоправных действий.

По словам предпринимателя, китайские инженеры и развитая производственная цепочка позволяют создавать устройства мирового уровня. ISHO намерена развивать технологии для здоровья и сна, рассчитывая занять заметное место в этой категории. По заявлению команды, кольцо ISHO Ring и система iFlow разрабатываются с использованием высококлассных компонентов и производственных решений.

Ван Тэн сказал: «В качестве примера ценообразования, мы, вероятно, займем позицию между Xiaomi и Huawei. Мы будем учиться у Huawei вкладывать значительные средства в исследования и разработки, а у Xiaomi — эффективно работать. Наша общая цель — стремиться к созданию самых передовых продуктов в отрасли».