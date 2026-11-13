Пять уникальных особенностей Honor 700, включая батарею на 9000 мА·ч и рамку менее 1 мм, назвали до выхода ⁠ 2

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, линейка Honor 700 получит сразу несколько уникальных особенностей, которые выделят её среди конкурентов в том же классе.

В частности, все модели оснастят дополнительными экранами на задней панели с поддержкой нативных функций искусственного интеллекта.

Ещё одной общей особенностью станет 6,57-дюймовый дисплей с рамкой шириной всего 0,98 мм по всему периметру.

Кроме того, Honor обещает установить во все смартфоны аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч, а также основные камеры разрешением 200 Мп с крупными сенсорами.

В старших конфигурациях ожидается перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим увеличением и поддержкой дополнительного телеконвертера, обеспечивающего фокусное расстояние 200 мм.

В качестве аппаратной основы, по предварительным данным, выступят Snapdragon 8s и Snapdragon 8 Gen 5 в зависимости от модели. Инсайдер также утверждает, что по производительности устройства будут одними из лидеров своего класса.

Компания Honor назначила презентацию смартфонов серии Honor 700 на 23 ноября. Амбассадором новинок станет китайская певица и актриса Цзюй Цзинъи.