Представлены бюджетные смартфоны Huawei Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro — от $210 ⁠ 1

Huawei представила в Китае два новых смартфона среднего класса — Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro. Обе модели работают под управлением HarmonyOS 7 и оснащены аккумуляторами емкостью 6100 мА·ч, но различаются процессорами, камерами и экранами. Цены начинаются от 1399 юаней ($210) за Enjoy 100 и от 1799 юаней ($270) за Enjoy 100 Pro.

Huawei Enjoy 100 получил 6,56-дюймовый экран IPS с разрешением 1612 × 720 пикселей и пиковой яркостью до 1150 нит. Экран поддерживает режим Always-On Display для отображения времени и уведомлений, а также технологии снижения уровня синего света. В основе аппаратной платформы лежит SoC Kirin 8000S. Смартфон весит 204 грамма.

Основная камера Enjoy 100 имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6100 мА·ч, мощность зарядки — 40 Вт. Смартфон получил функции защиты от мошенничества на основе ИИ: он умеет распознавать поддельные голоса во время звонков и выявлять подозрительное содержимое веб-страниц.

Enjoy 100 Pro оснащен 6,7-дюймовым экраном и SoC Kirin 8020A. Основная — на базе 50-мегапиксельного сенсора RYYB, разрешение фронтальной камеры — 32 Мп. Смартфон весит 192 г. Подсистема питания — как у младшей модели.

По заявлению Huawei, Kirin 8020A в сочетании с HarmonyOS 7 и движком Ark Engine обеспечивает быстрое открытие приложений и плавную работу при одновременном запуске нескольких программ. Дополнительную защиту корпуса обеспечивают стекло Kunlun.

Обе модели поддерживают сети 5G. Для Enjoy 100 Pro заявлены улучшенный прием сигнала, фильтрация фонового шума во время разговоров и функция Star Search, позволяющая искать совместимые устройства — наушники, планшеты, компьютеры и часы.

Huawei Enjoy 100 предложен в вариантах 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Цены, соответственно, $210 и $255). У Enjoy 100 Pro три варианта памяти: 128 ГБ ($270), 256 ГБ ($330) и 512 ГБ ($405).

Также Huawei сегодня представила смартфоны Enjoy 100 Pro Max и флагманский Pura 90 Plus.