Представлены бюджетные смартфоны Huawei Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro — от $210

Обе модели — с HarmonyOS 7

Huawei представила в Китае два новых смартфона среднего класса — Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro. Обе модели работают под управлением HarmonyOS 7 и оснащены аккумуляторами емкостью 6100 мА·ч, но различаются процессорами, камерами и экранами. Цены начинаются от 1399 юаней ($210) за Enjoy 100 и от 1799 юаней ($270) за Enjoy 100 Pro.

Представлены бюджетные смартфоны Huawei Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro — от $210
Источник изображения: Huawei через ITHome

Huawei Enjoy 100 получил 6,56-дюймовый экран IPS с разрешением 1612 × 720 пикселей и пиковой яркостью до 1150 нит. Экран поддерживает режим Always-On Display для отображения времени и уведомлений, а также технологии снижения уровня синего света. В основе аппаратной платформы лежит SoC Kirin 8000S. Смартфон весит 204 грамма.

Основная камера Enjoy 100 имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6100 мА·ч, мощность зарядки — 40 Вт. Смартфон получил функции защиты от мошенничества на основе ИИ: он умеет распознавать поддельные голоса во время звонков и выявлять подозрительное содержимое веб-страниц.

Enjoy 100 Pro оснащен 6,7-дюймовым экраном и SoC Kirin 8020A. Основная — на базе 50-мегапиксельного сенсора RYYB, разрешение фронтальной камеры —  32 Мп. Смартфон весит 192 г. Подсистема питания — как у младшей модели.

По заявлению Huawei, Kirin 8020A в сочетании с HarmonyOS 7 и движком Ark Engine обеспечивает быстрое открытие приложений и плавную работу при одновременном запуске нескольких программ. Дополнительную защиту корпуса обеспечивают стекло Kunlun.

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Источник изображения: Huawei через ITHome

Обе модели поддерживают сети 5G. Для Enjoy 100 Pro заявлены улучшенный прием сигнала, фильтрация фонового шума во время разговоров и функция Star Search, позволяющая искать совместимые устройства — наушники, планшеты, компьютеры и часы.

Huawei Enjoy 100 предложен в вариантах 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Цены, соответственно, $210 и $255). У Enjoy 100 Pro три варианта памяти: 128 ГБ ($270), 256 ГБ ($330) и 512 ГБ ($405).

Также Huawei сегодня представила смартфоны Enjoy 100 Pro Max и флагманский Pura 90 Plus.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:ITHomeITHome

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