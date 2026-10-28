Xiaomi представила выключатель с цветным экраном и радаром

Xiaomi открыла предварительные заказы на Smart Screen Switch 2 через краудфандинговую кампанию, которая начнётся.

Устройство будет доступно в белом и космическом сером цветах по цене от 159 юаней. В отличие от других панелей управления умным домом, цветной экран здесь предназначен только для отображения названия выключателя, времени, даты, погоды и обоев. Сенсорное управление подключёнными устройствами не предусмотрено.

Корпус толщиной 7,9 мм выполнен из композитного органического стекла и оформлен в стиле обычного Xiaomi Smart Switch 2, поэтому несколько устройств можно установить рядом на стене. Экран высокого разрешения предлагает более 10 цветовых тем и настраиваемые подписи кнопок. При подключении шлюза Bluetooth Mesh доступны беспроводное переключение сценариев и синхронизация погодной информации. Встроенные радар миллиметрового диапазона 24 ГГц и датчик освещённости обнаруживают приближение человека в секторе 90°, автоматически включают экран и регулируют его яркость.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Четыре кнопки разделены на две группы: нижние физические переключатели управляют двумя светильниками, в том числе обычными, подключёнными к Mi Home, а верхние поддерживают одиночное, двойное и длительное нажатие для запуска сценариев. Для беспроводных команд необходим шлюз Bluetooth Mesh. Выключатель совместим с проводкой без нейтрального провода, а встроенный литий-ионный аккумулятор накапливает энергию при включённом освещении. По расчётам Xiaomi, десяти минут работы света в день достаточно для поддержания цветного отображения при обнаружении человека.