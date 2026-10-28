Для помещений до 150 м². Huawei выпустила роутер в форме книги Router X2 Pro с Wi-Fi 7+ и улучшенным прохождением сигнала через стены ⁠ 3

Huawei выпустила маршрутизатор Router X2 Pro, поддерживающий Wi-Fi 7+. Устройство предназначено для квартир площадью до 90 м², а комплект из двух роутеров рассчитан на жильё размером от 90 до 150 м².

Пара поставляется с предварительно настроенным сопряжением: после подключения устройства автоматически объединяются в единую сеть, упрощая настройку и обеспечивая стабильное соединение в разных комнатах.

Источник изображения: mydrivers // Huawei

В основе новинки лежит чип серии Lingxiao 760, оптимизированный для совместной работы с устройствами Huawei. Производитель также заявляет о применении технологии динамического узкополосного доступа, которая вместе с Wi-Fi 7+ должна повышать скорость передачи данных и улучшать прохождение сигнала через стены. Это особенно актуально для квартир со сложной планировкой.

Источник изображения: mydrivers // Huawei

В Китае один Huawei Router X2 Pro стоит 588 юаней, комплект из двух устройств — 1108 юаней. Отдельно можно приобрести декоративный чехол за 99 юаней. Дизайн комплекта напоминает книгу, а поддержка 3D-печати позволяет создавать индивидуальные корпуса.