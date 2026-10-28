Почти всё на месте: «Яндекс Диск» восстановил доступ к 96% данных ⁠ 3

Команда «Яндекс 360» восстановила доступ к 96% данных, хранящихся на «Яндекс Диске». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Пользователи снова могут просматривать, скачивать и отправлять другим документы, фотографии, аудио- и видеозаписи. Работы продолжаются: инженеры возвращают доступ к оставшимся файлам.

Указанные 96% отражают общую долю данных, доступность которых подтверждена. У отдельных пользователей часть файлов всё ещё может быть недоступна из-за переноса вычислительных мощностей. В ближайшие дни объём доступных данных должен увеличиться. Некоторые пользователи уже получили доступ ко всем своим файлам.

Основные возможности «Яндекс Диска», включая загрузку, скачивание и синхронизацию, работают. Однако в браузерной версии пока нельзя скачивать папки, альбомы и несколько файлов одновременно. Для этих операций можно использовать приложение для компьютера или API. Остальные возможности сервиса планируют вернуть позднее.

Проблемы с доступом к файлам возникли после атак на дата-центры Яндекса, которые затронули инфраструктуру компании. Для повышения устойчивости сервисов компания распределяет ресурсы между независимыми внешними площадками. Другие сервисы «Яндекс 360» также продолжают работать: пользователям доступны основные возможности, а оставшиеся функции восстанавливают постепенно.