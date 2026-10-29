Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5, вдохновлённые трендом 90ых

Компания Sony анонсировала Prism Collection. Это коллекция геймпадов и боковых крышек для PlayStation 5, которые выполнены из прозрачного пластика.

На выбор есть три цвета: ярко-оранжевый, изумрудно-зеленый и графитово-серый. Так их называет сама Sony, хотя на изображениях речь скорее о красном, зелёном и чёрном.

Так или иначе, в этих цветах будут доступны как контроллеры DualSense, так и боковые панели для PS5. Правда, в случае панелей прозрачной является лишь одна из частей. Первые оценены в 85 долларов/евро, а за крышки просят 75 долларов/евро.