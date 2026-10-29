120 Гц для работы, 144 Гц для игр: Digma обновляет линейку мониторов

Бренд Digma представил линейку мониторов Progress для дома и офиса и новую модель Motion XL из серии Digma PRO Motion. Устройства рассчитаны на разные сценарии использования — от работы с документами до компьютерных игр.

В серию Progress вошли шесть моделей с диагональю 21,5, 23,8 и 27 дюймов. Все они оснащены IPS-матрицами с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT) и поддержкой Adaptive Sync. Для каждой диагонали доступны черный и белый варианты корпуса. Яркость 27-дюймовых моделей достигает 300 кд/м².

Монитор Motion XL получил 27-дюймовый IPS-экран с разрешением QuadHD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 144 Гц и яркостью 350 кд/м². Поддерживаются Adaptive Sync, FreeSync и G-Sync, а также HDR и экранный прицел.

Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены режим Low Blue Light, антибликовое покрытие и технология Flicker Free. Разъем USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью 15 Вт позволяет подключать совместимые устройства и заряжать их. Монитор выполнен в безрамочном корпусе с металлической подставкой.