От SIM-карт до eSIM: в Москве запустили новое телеком-производство

Следующий этап проекта — локализация производства eSIM-профилей на базе российских криптографических алгоритмов

В особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили российско-китайское производство SIM-карт мощностью до 50 млн изделий в год. Предприятие открыла компания «Исткомпис Рус», представляющая интересы китайской группы Eastcompeace, одного из крупных производителей смарт-карт. Продукцию уже поставляют российским операторам связи и заказчикам из стран СНГ.

От SIM-карт до eSIM: в Москве запустили новое телеком-производство
Источник изображения: ДИиПП Москвы

Производственная площадка занимает более 2 тыс. кв. м и рассчитана на выпуск до 150 тыс. карт в сутки. Здесь изготавливают классические SIM-карты и встраиваемые чипы формата MFF2. В ближайшее время компания планирует установить дополнительное оборудование, чтобы увеличить производственные мощности на 60%.

Предприятие также участвует в проекте «Российская SIM-карта», в рамках которого разработана специализированная операционная система с поддержкой криптографического ядра. Кроме того, компания поставляет SIM-чипы с профилем «ГЛОНАСС» для навигационного оборудования российских автомобилей.

Следующим этапом станет локализация производства eSIM-профилей с применением отечественных криптографических алгоритмов. Проект направлен на расширение выпуска телекоммуникационной продукции внутри страны и снижение зависимости от зарубежных поставок.

Мобильные телефоныРоссияИсточники:Технополис Москва

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