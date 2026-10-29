«Летающая тарелка» SpaceX Starfall вернула секретную капсулу с грузом ВВС США

SpaceX в очередной раз успешно испытала капсулу Starfall, о которой мало что известно

ВВС США впервые подробно показали груз, который доставила на Землю капсула Starfall компании SpaceX. Аппарат участвовал в испытаниях системы ракетной доставки военных грузов из одной точки мира в другую и успешно вернул контейнеры после приводнения в Тихом океане. О завершении операции сообщила Лаборатория военно-воздушных исследований США (AFRL).

Капсула Starfall отправилась в космос 20 октября на ракете Falcon 9 в рамках миссии Bandwagon-5. На борту находились разработанные AFRL грузовые контейнеры с оборудованием, предназначенным для проверки условий транспортировки во время запуска, возвращения в атмосферу и приводнения. 26 октября лаборатория подтвердила, что контейнеры удалось извлечь из воды при поддержке SpaceX.

На опубликованных фотографиях военные осматривают доставленный груз и распаковывают контейнеры. Внутри находились датчики, измерявшие температуру, ударные нагрузки и вибрации на разных этапах полёта. Эти данные помогут оценить, насколько безопасно перевозить чувствительное оборудование с помощью возвращаемых космических аппаратов.

В качестве груза для первых испытаний использовали предметы, которые могли бы пригодиться военным при чрезвычайной ситуации в труднодоступном районе: медицинское оборудование, продовольственные пайки, средства выживания, аккумуляторы и спутниковый трекер с поддержкой SATCOM. Также специалисты проверили, помещается ли внутри капсулы спасательный плот UNI-PAC III, который может быть задействован в будущих испытаниях.

Особое внимание уделили электронике и аварийному снаряжению. Помимо средств связи, в контейнерах находились оборудование для выживания и устройство для опреснения воды методом обратного осмоса. В перспективе подобные системы могут позволить оперативно доставлять помощь и необходимое оснащение в районы, куда сложно добраться обычным транспортом.

Starfall представляет собой компактную возвращаемую капсулу дискообразной формы диаметром около 3,1 м. Аппарат способен доставлять с орбиты на Землю до 1000 кг груза. Для защиты при входе в атмосферу используется теплозащитный экран из углеродного волокна, для управления ориентацией — газовые двигатели, а для посадки — парашютная система.

Первый запуск Starfall состоялся в июне, однако SpaceX пока почти ничего не рассказывает о капсуле. Успешное возвращение контейнеров стало важным этапом программы Rocket Cargo, в рамках которой ВВС США изучают возможность использования ракет для быстрой доставки грузов между удалёнными регионами планеты.

В дальнейшем военные рассчитывают перейти к транспортировке десятков тонн груза за один запуск. Это значительно превышает возможности Starfall, поэтому программа рассматривает и более крупные аппараты. Одним из возможных вариантов ранее называли Starship.