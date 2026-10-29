Первый ноутбук на основе игрового процессора Intel Arc G3 Extreme. GPD готовит анонс Win Mini Ultra

Компания GPD заявила, что в скором времени представит свой гибрид ноутбука и портативной приставки на основе процессора Intel Arc G3 Extreme.

Новинка под названием Win Mini Ultra будет первым ноутбуком с этим CPU, если рассматривать устройство в первую очередь именно как ноутбук. Да и в целом на рынке сейчас есть пока лишь пара моделей портативных приставок на этом чипе.

GPD могла бы использовать и обычный Core Ultra Series 3, так как архитектуры там те же, но, вероятно, Arc G3 Extreme дешевле, чем топовые Core Ultra X.

Win Mini Ultra будет оснащен 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1200 пикселей, частотой 120 Гц и поддержкой VRR. Для сравнения, у Win Mini прошлого года экран имеет диагональ 7 дюймов.

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Также новинка, как ожидается, получит 32 либо 64 ГБ памяти LPDDR5X-8533, пару портов USB4 v2 и батарею 56 Втч.