Intel готовит совершенно новые процессоры Moon Lake, у которых не будет ни больших, ни малых ядер

Компания Intel, согласно свежим данным, готовится расширить линейку энергоэффективных доступных процессоров, причём сразу в двух направлениях.

Речь о развитии линейки Wildcat Lake, которая разделится на две новых. Во-первых, нас ждут Wildcat Lake Refresh, но, в отличие от большинства других моделей Refresh, у этих новинок будет новый кристалл и существенные изменения. Вместо конфигурации 2+0+4 новые CPU предложат конфигурацию 4+0+4. Производительность явно заметно увеличится, но в текущем виде у Wildcat Lake на кристалле просто нет незадействованных ядер. Впрочем, технически, возможно, кристалл будет не новым, так как Intel может использовать кристалл Panther Lake, хотя это может быть дороже.

Но будет и другая линейка, которая пойдёт по противоположному пути. Сообщается, что нас ждёт линейка Moon Lake, процессоры которой вообще не будут иметь ни больших, ни даже обычных малых ядер. Они предложат лишь четыре ядра LP, то есть конфигурацию 0+0+4. Вполне вероятно, что технически это будет тот же кристалл, что и у текущих Wildcat Lake, только с отключенными большими ядрами.

Такие CPU будут иметь TDP от 6 Вт, и фактически их можно назвать полноценными преемниками «атомных» линеек из прошлых поколений. Правда, производительность в этом случае, конечно, будет ещё более скромная, чем у текущих Core Series 3.

Производиться новинки будут по тому же техпроцессу 18А, а целевым сегментом будут ноутбуки.