Смартфон Трампа Trump T1 Phone — это буквально аппарат HTC с другой крышкой. Блогер JerryRigEverything наглядно это доказал
Можно даже поменять местами основные платы
Блогер JerryRigEverything решил проверить на прочность нашумевший смартфон Трампа, то есть Trump T1 Phone. Тот самый смартфон, который якобы создан в Америке, и который до выхода на рынок успел измениться в дизайне и подорожать.
Блогер сразу показал, что смартфон очень похож на одну из не самых свежих моделей HTC. Да, блок камер выглядит иначе, но, похоже, это то же устройство, только с небольшими изменениями. К слову, на сайте смартфона уже давно не сказано, что он производится в Америке. Там написано, что он создан благодаря американским инновациям, и американские команды помогают в разработке дизайна и обеспечении качества.
Что касается испытания на прочность, смартфон его прошёл, хотя и явно без особого запаса прочности. Вскрытие показало, что внутри от оригинала HTC это устройство практически вообще не отличается, и разница сводится фактически к задней крышке.
Самое забавное, что блогер поменял местами основные платы аппаратов, и всё заработало.