Смартфон Трампа Trump T1 Phone — это буквально аппарат HTC с другой крышкой. Блогер JerryRigEverything наглядно это доказал ⁠ 2

Блогер JerryRigEverything решил проверить на прочность нашумевший смартфон Трампа, то есть Trump T1 Phone. Тот самый смартфон, который якобы создан в Америке, и который до выхода на рынок успел измениться в дизайне и подорожать.

Блогер сразу показал, что смартфон очень похож на одну из не самых свежих моделей HTC. Да, блок камер выглядит иначе, но, похоже, это то же устройство, только с небольшими изменениями. К слову, на сайте смартфона уже давно не сказано, что он производится в Америке. Там написано, что он создан благодаря американским инновациям, и американские команды помогают в разработке дизайна и обеспечении качества.

Что касается испытания на прочность, смартфон его прошёл, хотя и явно без особого запаса прочности. Вскрытие показало, что внутри от оригинала HTC это устройство практически вообще не отличается, и разница сводится фактически к задней крышке.

Самое забавное, что блогер поменял местами основные платы аппаратов, и всё заработало.