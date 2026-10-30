Спутники будут собирать себя сами в космосе: стартап Rendezvous Robotics привлёк $20 миллионов

Стартап Rendezvous Robotics из Колорадо объявил о привлечении $20 миллионов на разработку космических аппаратов, способных самостоятельно собираться на орбите.

Крупные спутники нового поколения перерастают возможности ракет: огромные солнечные панели и антенны с большой апертурой физически не помещаются в существующие головные обтекатели. Вместо складных конструкций, напоминающих оригами, Rendezvous Robotics предлагает подход на основе шестиугольных плиток размером около метра, каждая из которых оснащена сенсорами и процессорами. В вакууме они взаимодействуют с помощью электромагнитных полей и формируют единую конструкцию, объединяя компьютеры, солнечные панели, двигатели и радиаторы.

Технология выросла из почти десятилетних исследований соосновательницы Ариэль Экблау по программе Tesserae в Массачусетском технологическом институте. В ближайшей перспективе стартап сфокусировался именно на спутниках, реагируя на растущий спрос на более мощные и чувствительные аппараты. «Никто не говорит о том, чтобы делать спутники меньше и слабее, — пояснил гендиректор Джо Лэндон. — Все хотят больше мощности, больше тепловыделения, больше антенн. Но этого не достичь, пока мы не научимся строить прямо в космосе».

Источник изображения: Rendezvous Robotics

Пока технология прошла несколько тестов: полёты в невесомости, один суборбитальный запуск и две миссии на МКС. Уже в декабре стартап отправит на станцию 32 плитки для продолжения тестов самосборки внутри лаборатории. Решающая демонстрация запланирована на 2028 год: семь плиток впервые выйдут в открытый космос, чтобы подтвердить способность к автономной сборке и последующей реконфигурации уже в качестве функционирующего спутника.

Помимо увеличения габаритов, самособирающаяся архитектура открывает новые возможности обслуживания: оператор может менять конфигурацию, добавлять новые плитки или заменять вышедшие из строя прямо на орбите, вместо того чтобы строить и запускать целый новый аппарат. В перспективе компания планирует размещать на орбите депо с комплектующими, способное выдавать запчасти по требованию.