Lada Granta может проехать на одной заправке 1000 км — такая машина стоит 1,133 млн рублей ⁠ 2

Дилеры АвтоВАЗа начали продавать Lada Granta LPG — двухтопливную версию модели, способную работать как на бензине, так и на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутане). Стоимость автомобиля — 1,133 млн рублей.

Производство модификации стартовало в сентябре. Выпуском занимается тольяттинская компания «АТС-Авто», партнёр АвтоВАЗа по производству газомоторных автомобилей Lada.

Granta LPG получила газовый баллон объёмом 42 литра, установленный в нише запасного колеса. Штатный бензобак при этом сохранён. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л. с., работающий в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач. При полностью заправленных бензобаке и газовом баллоне запас хода автомобиля достигает 1000 км.

В 2023–2026 годах «АТС-Авто» выпускала другую газовую модификацию Granta — с двигателем, работающим на сжатом природном газе (метане). Она обозначалась приставкой CNG.