8560 мА·ч, 80 Вт, 50 Мп, прочный корпус и защита IP69K: представлен смартфон Honor X9e s

На платформе Snapdragon 6 Gen 4 и под управлением Android 16

Honor представила новый смартфон X9e s — новинка уже поступила в продажу на рынках стран Ближнего Востока. Устройство предлагается в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене 1499 саудовских риалов — около $400. Фактически X9e s представляет собой переименованную версию Honor Turbo, вышедшего в августе.

Honor X9e s получил 6,79-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Смартфон доступен в трёх цветах: оранжевом, черном и белом.

Основная камера представлена двумя датчиками — с разрешением 50 (основной модуль) и 5 Мп (модуль со сверхширокоугольным объективом). Устройство работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

«Фишкой» Honor X9e s стала аккумуляторная батарея ёмкостью 8560 мА·ч — по данным Honor, полной зарядки хватает на 3 дня работы. Она поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. Из других особенностей смартфона — прочный корпус (аппарат выдерживает падения с высоты 2,5 метра) и защита IP69K.