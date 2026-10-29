За девять месяцев отражено больше DDoS-атак, чем за весь прошлый год

Хакеры усилили натиск: Rutube отбил более 530 DDoS-атак с начала года ⁠ 1

В третьем квартале 2026 года специалисты «ГПМ Цифровые Инновации» отразили 300 DDoS-атак на Rutube. Это в 2,4 раза больше, чем во втором квартале. Об этом сообщила пресс-служба цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

С января по сентябрь число предотвращённых атак превысило 530 — показатель оказался в 4,5 раза выше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 140% превысил результат всего прошлого года.

В «Газпром-Медиа» связывают рост числа кибератак в том числе с распространением искусственного интеллекта. По оценке заместителя генерального директора холдинга Сергея Косинского, ИИ сокращает затраты и время на подготовку атак, позволяя злоумышленникам быстрее адаптировать сценарии и применять их массово.

В компании отмечают, что усиливают защиту цифровых платформ, автоматизируют реагирование на угрозы и сокращают время между обнаружением атаки и её локализацией. Эти меры должны поддерживать стабильную работу сервисов и обеспечивать доступность видеоконтента для зрителей и авторов.