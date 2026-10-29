«Яндекс Браузер» перешагнул отметку в 100 млн устройств

ИИ в браузере прибавил почти 40% пользователей за квартал

Ежемесячная аудитория «Яндекс Браузера» в сентябре впервые превысила 100 млн активных устройств, достигнув 104 млн. С начала третьего квартала показатель увеличился на 9 млн устройств. Об этом сообщили в компании.

Одновременно растет интерес к встроенным инструментам на основе искусственного интеллекта. За квартал число пользователей Алисы AI и других ИИ-возможностей браузера увеличилось почти на 40% — до 46 млн человек.

Динамика показывает, что пользователи всё чаще обращаются к нейросетевым инструментам непосредственно во время работы в интернете. ИИ становится частью повседневных сценариев: его используют без необходимости переходить в отдельные сервисы.