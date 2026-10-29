PlayStation 5 благодаря взлому превратили в аналог Steam Machine. Теперь на приставку можно установить Bazzite Linux ⁠ 1

После взлома свежих прошивок PlayStation 5 энтузиасты стали играться с консолью по-новому. К примеру, теперь на приставке можно запустить Bazzite Linux, фактически превратив её в аналог Steam Machine, только мощнее.

Проект ps5-bazzite-deck позволяет PS5 загружаться непосредственно в игровой режим Steam, используя тот же интерфейс, что и на Steam Deck.

Работают Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth, картинку можно выводить в 4К при 60 Гц, а DualSense работает по беспроводной связи. Переключение на рабочий стол тоже имеется.

Что касается игр, сообщество пока постепенно рапортует об успешном запуске различных игр. Упомянуты Horizon Zero Dawn, Palworld, Genshin Impact, RimWorld и XCOM 2, но, вероятно, нормально работать будут и многие другие.

Что интересно, ПО также разблокирует все блоки CU у графического ядра чипа приставки. То есть вместо 36 блоков, которые активны из коробки, в этом случае работать будут все 40.