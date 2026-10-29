500 тыс. километров плазмы: на Солнце зарегистрировали гигантский выброс

На Солнце зарегистрировали выброс гигантского протуберанца размером около 500 тыс. км. Явление попало в камеры сразу нескольких космических телескопов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Протуберанцы представляют собой относительно холодные и плотные облака газа, которые парят над солнечной поверхностью. Они удерживаются магнитными полями и могут оставаться привязанными к определённым участкам Солнца, постепенно увеличиваясь в размерах. Обычно такие структуры простираются на десятки и сотни тысяч километров, а в редких случаях достигают миллиона километров.

Поскольку протуберанцы отличаются от окружающей солнечной короны, магнитные поля могут становиться нестабильными, и звезда выбрасывает скопления газа в космос. Подобные события способны вызывать магнитные бури, если выброшенное вещество достигает Земли.

Однако в этот раз протуберанец, по предварительной оценке учёных, движется скорее в сторону от Земли, чем непосредственно к ней. Основным небесным телом на его возможном пути может оказаться Марс.