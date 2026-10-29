Тритий в титане: Xedge представил NoxTi Tri — брелок, который светится 25 лет и не требует зарядки ⁠ 1

Стартап Xedge представил NoxTi Tri — титановый брелок с тритиевыми светящимися элементами, которые работают без батареек и подзарядки.

NoxTi Tri весит 15,8 г. Внутри — три тритиевые трубки. Использование трех трубок вместо одной позволяет не только увеличить яркость свечения, но и комбинировать цвета, чтобы брелок светился разными оттенками с трёх сторон.

Тритиевые трубки доступны в шести цветах: зелёном, жёлтом, синем, фиолетовом, бирюзовом и красном. Яркость зависит от выбранного оттенка: зелёное свечение почти в пять раз ярче красного.

В отличие от обычных светящихся брелоков, тритиевые элементы не нуждаются в питании. Тритий — радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада 12,3 года. По мере его распада свечение постепенно становится слабее: примерно через 25 лет сохраняется около четверти первоначальной яркости. При необходимости трубки можно заменить на аналогичные, доступные в продаже.

В качестве альтернативы NoxTi Tri поддерживает фотолюминесцентные трубки. Они светятся только после того, как накопят достаточно энергии от дневного света или другого источника освещения. Для дополнительной защиты светящихся элементов внутри корпуса предусмотрены силиконовая прокладка и пружина. По заявлению производителя, такая конструкция хорошо защищает их от ударов.

Сейчас NoxTi Tri собирает средства на Kickstarter. В рамках специального предложения на старте кампании брелок стоит $35, позднее цена увеличится до $40. Три тритиевые трубки в комплект не входят и приобретаются отдельно за $60. Доставка — бесплатная по всему миру.