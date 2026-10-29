Но есть нюанс: дом будет выкуплен только в том случае, если жители откажутся от судебного иска в отношении SpaceXAI

Илон Маск придумал, как избавиться от недовольных соседей: SpaceXAI готова выкупить 418 домов рядом с дата-центрами Grok в Миссисипи ⁠ 2

Компания SpaceXAI, развивающая инфраструктуру для искусственного интеллекта Grok, готова выкупить сотни домов в районе Colonial Hills города Саутхейвен в американском штате Миссисипи. По данным The Guardian, агенты по недвижимости обходят местных жителей и предлагают им продать жильё при условии, что те не присоединятся к коллективному иску из-за шума от газовых турбин, питающих вычислительные мощности дата-центров.

По словам одного из риелторов, компания рассчитывает приобрести 418 домов, 18 владельцев якобы уже согласились на продажу.

Речь идёт о районе Colonial Hills на западной окраине Саутхейвена, расположенном примерно в 800 метрах от электростанции, обслуживающей вычислительную инфраструктуру SpaceXAI. Компания расширяет присутствие в районе Мемфиса, где ей нужны дополнительные мощности для обучения ИИ-моделей. Вместе с дата-центрами растёт потребность в электричестве, которое сейчас обеспечивают в том числе временные газовые турбины.

Дочерняя структура MZX Tech, управляющая площадкой Colossus II, разослала некоторым жителям письма с предложением продать недвижимость. В них компания заявляет, что нуждается в объектах для ведения бизнеса. По данным Mississippi Today, предложение риелторской группы Burch Realty Group предусматривало отказ продавца от претензий, связанных с коллективным иском против SpaceXAI. В публикациях также упоминается другая риелторская компания — Cushman & Wakefield — также предлагала выкупить жильё в этом районе.

Мэр Саутхейвена Даррен Муслвайт объяснил, что дома могут использоваться для размещения сотрудников SpaceXAI по мере расширения деятельности компании. По его словам, выкуп недвижимости — часть более широкой стратегии взаимодействия с местным сообществом. Муслвайт также утверждает, что сделки добровольные и никто не заставляет жителей продавать свои дома.

Однако связь предложений с судебным разбирательством вызывает вопросы. Если собственник принимает условия, предполагающие отказ от участия в иске, он получает возможность продать недвижимость, но одновременно может лишиться возможности добиваться компенсации или других мер в рамках этой процедуры.

Конфликт продолжается больше года. Жители жалуются на постоянный шум и вибрации от газовых турбин, которые питают дата-центры. По их словам, гул мешает отдыхать и спать, а некоторым приходится покидать свои дома, чтобы отдохнуть от шума. Истцы требуют ограничить воздействие оборудования и добиваются финансовой компенсации за причинённые неудобства.

SpaceXAI отрицает обвинения по этому иску и заявляет, что намерена поддерживать хорошие отношения с местными жителями. По сообщениям местных СМИ, компания меняла режим работы турбин и устанавливала шумозащитные конструкции. Мэр также говорил, что компания ускорила планы по замене временных установок более тихой постоянной газовой электростанцией.

Проблема не ограничивается шумом. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения США (NAACP) подала отдельный иск, утверждая, что эксплуатация турбин нарушает федеральный Закон о чистом воздухе. Согласно публикациям о расследовании The Guardian, Агентство по охране окружающей среды США установило, что десятки временных турбин работали без разрешений, предусмотренных федеральными требованиями.

Выкуп недвижимости затрагивает не только собственников, но и арендаторов. Если владелец продаёт дом, жильцам может потребоваться искать новое место для проживания, даже если они сами не участвовали в переговорах с компанией.

Mississippi Today рассказывала о Даниэль Диллард, которая снимала дом в Саутхейвене вместе с четырьмя детьми. По её словам, в конце сентября арендодатель сообщил, что согласился продать недвижимость, и дал семье 60 дней на переезд. Это произошло примерно через месяц после продления договора аренды. Предложенный владельцем альтернативный дом находился дальше и не подходил семье по условиям. Диллард также утверждала, что ей не предложили оплатить переезд, а на обращение к SpaceXAI она не получила ответа.