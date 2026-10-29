Почти 10 000 ускорителей Nvidia, 4200 процессоров AMD, и всего 60 млн долларов. На eBay выставили настоящий суперкомпьютер ⁠ 1

Крайне необычный лот на днях появился на eBay. Компания Core 4 Solutions, занимающаяся перепродажей ИТ-оборудования, выставила на площадке списанный суперкомпьютер почти с 10 000 ускорителями Nvidia. За лот просили почти 60 млн долларов.

Оборудование взято из выведенной из эксплуатации инфраструктуры гипермасштабируемых вычислительных центров. Речь о 300 серверных стоек с 9600 ускорителями Nvidia A100, 384 ТБ ОЗУ и 4200 процессорами AMD Epyc. В цену (59,7 млн долларов) была включена бесплатная доставка.

Где раньше был установлен этот суперкомпьютер и сколько он проработал, неясно. Цена в 60 млн долларов означает, что условно каждый ускоритель A100 обойдётся в 6220 долларов, а в довесок покупатель получит тысячи процессоров и огромный объём памяти. Само собой, это некорректный подсчёт, но он приведён просто для наглядности.