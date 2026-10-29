В Минцифры хотят блокировать SIM-карту вместе с блокировкой аккаунта в Max

Минцифры рассматривает возможность блокировки SIM-карт мошенников на уровне операторов связи одновременно с блокировкой их аккаунтов в национальном мессенджере Max. Ограничения могут затронуть не только номер, использовавшийся для обмана пользователей, но и все остальные SIM-карты, оформленные на того же человека.

Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании Kazan Digital Week. По его словам, Max уже выявляет подозрительные аккаунты и блокирует их, не позволяя мошенникам продолжать активность в мессенджере с прежнего номера. Однако ведомство считает необходимым распространить ограничения и на уровень сотовых операторов.

Шадаев также допустил введение «периода охлаждения», в течение которого выявленный мошенник не сможет оформить новые SIM-карты. По словам министра, реализовать такую схему позволит взаимодействие национального мессенджера с операторами связи на базе общей платформы.