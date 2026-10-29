Apple займёт почти треть рынка складных смартфонов в следующем году, но не догонит Samsung. Таков прогноз TrendForce ⁠ 1

Согласно прогнозу аналитиков TrendForce, на которых ссылается ресурс 9to5mac, в следующем году iPhone Duo может занять почти треть рынка складных смартфонов.

Аналитики считают, что до конца года Apple сможет отгрузить около 5 млн складных iPhone, и уже это позволит компании занять 24,8% рынка складных аппаратов. В том числе потому, что продажи всех остальных моделей на этом рынке сократятся на 20%.

В 2027 году баланс сдвинется ещё больше в сторону Apple, и компания займёт 29,8% рынка. Благодаря iPhone Duo рынок вырастет на 16,3%, до 23,5 млн единиц.

Лидером при этом всё равно останется Samsung, хотя доля компании с 35,1% по итогам этого года упадёт до 31,9%. А вот Huawei, которая в этом году будет делить с Apple вторую строчку, опустится на третье с долей 21,3%. Остальные игроки сильно отстают от лидеров сейчас, и это не изменится в следующем году. К слову, похоже, что среди всех остальных компаний за пределами первой тройки лидером с явным отрывом является Motorola, доля которой в следующем году даже вырастет.