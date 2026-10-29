Ничего мощнее у Apple просто нет. В продажу поступил топовый Mac Studio с 512 ГБ ОЗУ более чем за 20 000 долларов

Аналогов на рынке по сути нет

Компания Apple добавила в свой онлайн-магазин обещанную ранее конфигурацию Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти. Это самая мощная и дорогая версия, а заодно самый производительный ПК компании на текущий момент. 

512 ГБ ОЗУ доступны только для топовой конфигурации с SoC M5 Ultra. В базе установлен SSD объёмом 1 ТБ, и такой ПК обойдётся в сумасшедшие 22 300 долларов. Если установить максимально возможный SSD объёмом 16 ТБ, то придётся заплатить уже 29 800 долларов. 

Ничего мощнее у Apple просто нет. В продажу поступил топовый Mac Studio с 512 ГБ ОЗУ более чем за 20 000 долларов
Источник изображения: Apple

Если посмотреть внимательно на конфигуратор на сайте Apple, то можно увидеть, что разница между Mac Studio с 96 ГБ ОЗУ и таким же, но с 512 ГБ памяти, составляет 15 500 долларов. То есть 416 ГБ оперативной памяти компания оценила в такую немалую сумму. Для сравнения, сейчас в США набор из четырёх модулей DDR5 объёмом по 64 ГБ стоит примерно от 7500 долларов.  

Настольные ПКAppleИсточники:Apple

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