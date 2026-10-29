Ничего мощнее у Apple просто нет. В продажу поступил топовый Mac Studio с 512 ГБ ОЗУ более чем за 20 000 долларов ⁠ 7

Компания Apple добавила в свой онлайн-магазин обещанную ранее конфигурацию Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти. Это самая мощная и дорогая версия, а заодно самый производительный ПК компании на текущий момент.

512 ГБ ОЗУ доступны только для топовой конфигурации с SoC M5 Ultra. В базе установлен SSD объёмом 1 ТБ, и такой ПК обойдётся в сумасшедшие 22 300 долларов. Если установить максимально возможный SSD объёмом 16 ТБ, то придётся заплатить уже 29 800 долларов.

Если посмотреть внимательно на конфигуратор на сайте Apple, то можно увидеть, что разница между Mac Studio с 96 ГБ ОЗУ и таким же, но с 512 ГБ памяти, составляет 15 500 долларов. То есть 416 ГБ оперативной памяти компания оценила в такую немалую сумму. Для сравнения, сейчас в США набор из четырёх модулей DDR5 объёмом по 64 ГБ стоит примерно от 7500 долларов.