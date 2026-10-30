Энцелад оказался более гостеприимным для жизни: метаногены выжили в лабораторной симуляции его подлёдного океана

Эксперимент показал, что экстремально щелочная среда с минимальным содержанием кислорода не помешала микроорганизмам производить метан, укрепляя научную основу для будущих миссий к спутнику Сатурна

Международная группа учёных впервые вырастила метанобразующий микроорганизм в лабораторных условиях, имитирующих химический состав подлёдного океана Энцелада. Результаты, опубликованные в Science Advances, показывают, что жизнь может существовать в среде, которая раньше считалась слишком суровой.

Исследователи использовали метаноген Methanothermococcus okinawensis, выделенный из глубоководных гидротермальных источников Земли. Его поместили в герметичную камеру с очень низким содержанием кислорода, заполненную щелочным соляным раствором с pH 10–11, воспроизводящим ключевые параметры океана спутника Сатурна. В обычных питательных средах при таком pH микробы почти не росли. Но когда в эксперименте имитировали взаимодействие воды и породы, в системе начал генерироваться водород, который организмы использовали для синтеза метана и поддержания роста.

Энцелад оказался более гостеприимным для жизни: метаногены выжили в лабораторной симуляции его подлёдного океана
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Особенно удивила способность микроорганизмов выживать при концентрациях углекислого газа, которые раньше считали смертельно низкими. «Наши эксперименты показывают, что уникальная геохимия Энцелада может создавать условия, ещё более благоприятные для микробной жизни, чем мы думали», — подчеркнула ведущий автор доктор Ванесса Хельмбрехт.

Соавтор профессор Уильям Орси отметил, что исследование не доказывает существование жизни на Энцеладе, но демонстрирует, что ключевые геохимические особенности его среды способны поддерживать один из самых древних типов метаболизма. Это укрепляет научное обоснование для будущих миссий, которые могли бы отобрать образцы вещества из гейзеров, бьющих из-под ледяной коры.

Европейское космическое агентство уже изучает проект миссии к Энцеладу с целью поиска признаков жизни, аналогичные концепции рассматривает и NASA. Новая работа даёт дополнительные аргументы для их реализации, показывая, что даже кажущаяся негостеприимной химия спутника может оказаться топливом для гипотетической экосистемы.

Наука и космосСолнечная системаЭнцеладАстробиологияЖизнь во ВселеннойИсточники:Science Advances

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