От разговора с героями книг до персональных курсов: Сбер представил бесплатные ИИ-сервисы для учёбы и подготовки к урокам ⁠ 2

Команда Disrupt, отвечающая в Сбере за быстрый запуск ИИ-продуктов, выпустила набор бесплатных экспериментальных приложений. Они призваны помочь школьникам и студентам осваивать материал через диалоги, короткие уроки и игровые механики, а преподавателям — быстрее готовить учебные материалы.

Сервис Zoobr формирует персональный курс по любой теме: от школьных предметов до профессиональных навыков или подготовки к экзаменам. Пользователь описывает запрос, система подбирает проверенную информацию из образовательных источников и указывает их. Уроки короткие, доступны для чтения или прослушивания, содержат карточки с текстом, схемами и интерактивом. После глав — тесты, а ошибки повторяются в новых заданиях. Есть режим «Квиз» и «Умный чат», который объясняет тему по шагам или разбирает задачу по фото, в том числе рукописную. Прогресс хранится только на устройстве.

Приложение Narra позволяет общаться с героями книг. Можно загрузить собственный файл в форматах EPUB, PDF или FB2 либо выбрать произведение из каталога. ИИ создаёт портреты и биографии персонажей, учитывая характеры и эпоху, а также иллюстрирует ключевые сцены по описаниям автора. Герои «знают» сюжет только до места, где остановился читатель, и сохраняют свой характер. Для учебной литературы собеседником становится автор.

Обновлённые инструменты «Мультитул» и «Тайп» помогают готовить материалы к занятиям. «Мультитул» создаёт презентации по конспектам, документам и ссылкам, дополняет их данными из интернета, предлагает структуру и оформляет слайды. Также сервис делает конспекты, методички и викторины. Голосовая клавиатура «Тайп» позволяет надиктовывать текст прямо в документ, распознаёт термины и англицизмы, поддерживает правки голосом и настройки регистра с пунктуацией.