Virgin Galactic представила новый космический корабль Apeiron, но снова отложила туристические полёты — теперь до 2027 года

Первый корабль нового класса Delta доставили в космопорт «Америка» в Нью-Мексико

Virgin Galactic представила новый суборбитальный космический корабль Apeiron и перенесла возвращение к коммерческим полётам на начало II квартала 2027 года. Изначально компания рассчитывала возобновить рейсы в IV квартале 2026 года, затем срок сдвинули на февраль 2027-го. Теперь Virgin Galactic объясняет очередную задержку необходимостью провести всесторонние испытания и проверить программное обеспечение бортовой авионики.

Apeiron перевезли из Месы, штат Аризона, в космопорт «Америка» в Нью-Мексико на борту самолёта-носителя Eve. Это первый корабль нового класса Delta, который должен вернуть компанию к регулярным коммерческим полётам. Второй аппарат планируют завершить в конце II или III квартале 2027 года.

Компания также начала подготовку первых более чем 100 клиентов к полётам. Virgin Galactic называет их астронавтами: они проходят первый этап подготовки к полёту, а следующие группы будут подключаться постепенно.

Virgin Galactic представила новый космический корабль Apeiron, но снова отложила туристические полёты — теперь до 2027 года
Источник изображения: Virgin Galactic

Virgin Galactic не отправляла пассажиров в космос с июня 2024 года, когда состоялся последний полёт корабля VSS Unity. В мае 2026 года Unity возобновил планирующие полёты, но они использовались для подготовки пилотов. Аппарат поднимался примерно на 9 миль — около 14,5 км, тогда как высота суборбитального полёта составляет примерно 55 миль, или 88,5 км.

Корабли Delta рассчитаны на шесть пассажиров и, по планам компании, смогут выполнять до восьми полётов в месяц. Стоимость места на борту достигает $850 000. До возобновления рейсов Virgin Galactic практически лишена выручки от основной деятельности, что делает сроки запуска особенно важными для её финансового положения.

На конец июня денежные средства и ликвидные ценные бумаги компании составляли $286 млн. Из этой суммы $134 млн обеспечила продажа новых акций. При этом ожидаемые расходы за III квартал оцениваются в $95–100 млн — более трети указанного резерва. В отчёте за II квартал компания уже отметила существенные сомнения в способности продолжать деятельность. Финансовые результаты за III квартал должны быть опубликованы в ноябре.

Задержка запуска происходит на фоне сокращения конкуренции в сегменте пилотируемых суборбитальных полётов. В январе Blue Origin приостановила полёты кораблей New Shepard как минимум на два года, чтобы сосредоточиться на лунной программе. После возвращения Virgin Galactic к полётам она может остаться единственным оператором пилотируемых суборбитальных запусков. На прошлой неделе компания подписала с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) двухлетнее соглашение об оценке датчиков, которые можно размещать на космическом корабле для сбора данных о космической погоде.

Наука и космосVirgin GalacticVirgin GalacticКосмический туризмИсточники:payloadspace

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