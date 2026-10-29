Это вам не Starlink. Интернет-спутник российской группировки «Рассвет» считали обречённым, но он начал резко поднимать орбиту ⁠ 5

Один из российских спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», который ранее считался практически потерянным, неожиданно начал поднимать свою орбиту. Согласно обновленным данным американской системы слежения NORAD, за девять дней аппарат увеличил высоту с 221 до 295 километров.

Еще полторы недели назад спутник находился настолько низко, что специалисты прогнозировали его вход в плотные слои атмосферы уже в ближайшие дни. Однако вместо дальнейшего снижения аппарат начал стремительно набирать высоту — он избежал уничтожения в плотных слоях атмосферы.

Ситуация необычная, поскольку спутники, столкнувшиеся с серьезными техническими проблемами, обычно либо окончательно теряют работоспособность, либо их намеренно сводят с орбиты даже после восстановления управления. Это связано с рисками дальнейшей эксплуатации потенциально неисправного оборудования.

Пока неизвестно, что именно произошло со спутником и каким образом удалось изменить его орбиту.

Всего в рамках развертывания системы «Рассвет» на орбиту вывели 32 спутника. Ранее предполагалось, что три из них будут потеряны из-за снижения орбиты, однако теперь, судя по данным NORAD, ожидается сход только двух аппаратов. Впрочем, не исключено, что и эти аппараты тоже в итоге поднимут свои орбиты.

Вообще сход спутников с орбиты — явление рядовое: те же аппараты Starlink сгорают ежедневно, но группировка Starlink насчитывает тысячи аппаратов, в то время как в составе группировки «Рассвет» сейчас всего 32 спутника. Впрочем, к 2028 году их количество планируют довести до 300.