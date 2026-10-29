Это вам не Starlink. Интернет-спутник российской группировки «Рассвет» считали обречённым, но он начал резко поднимать орбиту
Он поднялся на 70 километров
Один из российских спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», который ранее считался практически потерянным, неожиданно начал поднимать свою орбиту. Согласно обновленным данным американской системы слежения NORAD, за девять дней аппарат увеличил высоту с 221 до 295 километров.
Еще полторы недели назад спутник находился настолько низко, что специалисты прогнозировали его вход в плотные слои атмосферы уже в ближайшие дни. Однако вместо дальнейшего снижения аппарат начал стремительно набирать высоту — он избежал уничтожения в плотных слоях атмосферы.
Ситуация необычная, поскольку спутники, столкнувшиеся с серьезными техническими проблемами, обычно либо окончательно теряют работоспособность, либо их намеренно сводят с орбиты даже после восстановления управления. Это связано с рисками дальнейшей эксплуатации потенциально неисправного оборудования.
Пока неизвестно, что именно произошло со спутником и каким образом удалось изменить его орбиту.
Всего в рамках развертывания системы «Рассвет» на орбиту вывели 32 спутника. Ранее предполагалось, что три из них будут потеряны из-за снижения орбиты, однако теперь, судя по данным NORAD, ожидается сход только двух аппаратов. Впрочем, не исключено, что и эти аппараты тоже в итоге поднимут свои орбиты.
Вообще сход спутников с орбиты — явление рядовое: те же аппараты Starlink сгорают ежедневно, но группировка Starlink насчитывает тысячи аппаратов, в то время как в составе группировки «Рассвет» сейчас всего 32 спутника. Впрочем, к 2028 году их количество планируют довести до 300.