Робот-пылесос Clever&Clean Slim-series VRpro 01
Главное достоинство робота-пылесоса Clever&Clean Slim-series VRpro 01 заключается в его малой высоте. Если кому «повезло» иметь в квартире диваны, кровати, шкафы на ножках и так далее, под которые не могут забраться типичные роботы-пылесосы с высотой корпуса 6-10 см, то этот малыш, которому достаточно просвета всего в 3 с небольшим сантиметра, избавит от скопления пыли и прочего мусора в этих малодоступных местах.
Содержание:
- Паспортные характеристики, комплект поставки и цена
- Внешний вид и функционирование
- Тестирование
- Выводы
Паспортные характеристики, комплект поставки и цена
|Марка
|Clever&Clean
|Модель
|Slim-series VRpro 01
|Кинематическая система
|Два ведущих колеса и опорный фиксированный ролик
|Способ сбора пыли
|Вакуумная фильтрация
|Пылесборник
|Одно отделение, емкость 0,05 л
|Основная щетка
|Отсутствует
|Боковые щетки
|Две
|Дополнительно
|Резиновый скребок
|Режимы очистки
|Всего пространства, под мебелью
|Скорость движения
|Нет данных
|Уровень шума
|55 дБ
|Датчики препятствий
|Механический передний/боковой бампер, боковой ИК-датчик приближения, ИК-датчики перепада высоты, ультразвуковой датчик преграды сверху
|Датчики ориентации
|Отсутствуют
|Управление на корпусе
|Механическая кнопка
|Дистанционное управление
|Отсутствует
|Оповещение
|Светодиодная индикация и звуковые сигналы
|Время автономной работы
|До 90 минут
|Время зарядки
|2-3 часа
|Способ зарядки
|Напрямую от адаптера питания
|Батарея
|Литий-ионный аккумулятор, 7,4 В, 2200 мА·ч
|Потребляемая мощность
|7-16 Вт
|Масса
|0,825 кг
|Размеры (Ш×В×Г)
|228×32×256 мм
|Особенности
|Специальный режим уборки под невысокой мебелью
|Комплект поставки
|
|Ссылка на сайт производителя
|www.cleverclean.ru
|Средняя цена
|T-1730989175
|Розничные предложения
|L-1730989175-10
Внешний вид
Продается робот упакованным в небольшую скромно оформленную коробку из гофрированного картона, в которой в качестве разделителей и защиты используется лист гофрированного картона и фигурный элемент из папье-маше.
Пользователь, открывший коробку, может сразу не найти адаптер питания, но он там все же есть. На гранях коробки в натуральную величину изображен сам робот в видах со всех четырех сторон и сверху и снизу. Также на коробке есть краткое описание робота и приведены его основные характеристики. Комплектация минимальная.
Пылесос в плане имеет прямоугольную форму со скругленными углами. Потенциально это может создать проблемы при маневрах в заставленной мебелью квартире, так как робот может забраться туда, где не сможет развернуться, чтобы выехать обратно. Согласно нашим измерениям длина равна 257 мм, а ширина 228 мм.
Края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия, а некоторая угловатость сверху снижает вероятность того, что пылесос будет застревать под препятствиями с небольшим просветом от пола.
Нижняя часть корпуса робота изготовлена из практичного немаркого черного пластика с матовой поверхностью. Верхняя половина корпуса робота имеет темно-серое серебристое покрытие, относительно устойчивое к повреждениям. У нас на тестировании были две модели, различающиеся только цветом верхней части корпуса, эта модель и Slim-series VRpro 02 с белым верхом.
Белое покрытие глянцево-гладкое и относительно устойчиво к повреждениям. О вкусах не спорят, но белый нам понравился больше, так как покрытие менее маркое, легче очищается, по ощущениям более прочное, и белого робота проще найти в темных закутках квартиры, что особенно важно, так как робот на базу не возвращается, и даже в штатной ситуации может закончить уборку почти где угодно (но не под низкой мебелью).
Примерно в центре верхней панели находится крышка пылесборника. За ней — единственная механическая кнопка, подсвечиваемая по краям красным и синим светодиодами. А в передней части за стальной решеткой с черным матовым покрытием расположены излучатель и приемник ультразвуковых сигналов. С их помощью робот проверяет, не находится ли он под невысокой мебелью, например, под диваном. В руководстве к роботу указано, что датчик определяет преграду на высоте до 10-20 см. Всю переднюю половину корпуса с заходом на бока огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом.
Робот очень низкий, согласно нашим измерениям его высота всего 32 мм. Правда, самая высокая точка находится на корпусе за бампером, поэтому в теории робот может застрять под чем-то с просветом чуть меньше 32 мм. Снаряженная масса робота составляет 830 г. По центру сзади находится выпускная решетка.
На правой поверхности корпуса есть боковой ИК-датчик приближения к препятствиям, а на левой — разъем питания.
Перевернув пылесос вверх днищем, мы увидим боковые щетки, всасывающую щель с резиновым скребком, передний опорный фиксированный ролик, два ведущих колеса на подпружиненных блоках мотор-редукторов, и крышку отсека аккумулятора.
В передней части и по бокам близко к краю расположены три ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым пылесос может избежать падения со ступенек. А совсем с краю, уже на скошенной части находится клавиша питания, защищенная чехлом из упругого пластика.
Диапазон вертикального перемещения ведущих колес составляет порядка 5,5 мм, а диаметр колес равен 26 мм. На ведущих колесах есть резиновые покрышки с грунтозацепами, на переднем ролике — просто гладкая резиновая покрышка. От пола до нижнего края бампера всего порядка 3 мм. Особой проходимостью робот не отличается, но и позиционируется он как устройство для уборки гладких полов. Ведущие колеса можно провернуть рукой, это может облегчить извлечение робота из-под низких предметов обстановки, под которыми он плотно застрянет.
При уборке передние щеточки подгребают мусор к центру, а затем мусор через прямоугольную щель засасывается в пылесборник. Установка и снятие боковых щеток не требуют никакого инструмента, что очень удобно. Этот робот является пылесосом в классическом смысле, так как пыль засасывается непосредственно с очищаемой поверхности, боковые щеточки играют вспомогательную роль и непосредственно в пылесборник грязь не перемещают.
Пылесборник легко вытащить, подцепив края его крышки из специальных углублений на верхней панели. Очищать пылесборник очень просто и удобно: снимается верхняя крышка (она фиксируется на двух зацепах), извлекается пластиковая рамка, с наклеенными фильтрами и мусор вытряхивается из контейнера.
Вентилятора в самом пылесборнике нет, поэтому емкость и крышку пылесборника можно мыть под водой, главное потом все хорошо высушить. Если заглянуть в освобожденные от пылесборника внутренности, то там можно обнаружить открытую крыльчатку вентилятора, установленную на бесколлекторном моторе.
В отсеке есть механический датчик присутствия пылесборника. Сам пылесборник удерживается в отсеке двумя пластиковыми подпружиненными защелками.
В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея, составленная из двух элементов популярного типоразмера 18650.
Заряжается робот напрямую от адаптер питания. Длина кабеля от него равна 185 см.
У данного робота есть два режима уборки:
Уборка всего пространства. Описание с сайта: «При нахождении низкого пространства под мебелью, робот производит уборку в этой зоне около 5 минут, после чего покидает зону и продолжает уборку всего помещения. Уборка в автоматическом режиме производится до полного разряда аккумуляторной батареи и может продолжаться более часа.»
Второй режим — это уборка под мебелью. Вот, что про нее написано: «После обнаружения роботом низкого пространства под мебелью, он будет продолжать уборку в этой зоне 15 минут, по окончанию уборки он выйдет из-под мебели и остановится, просигнализировав завершение работы.»
Первый режим включается однократным нажатием на кнопку Start на корпусе робота. Во время уборки кнопка ровно подсвечивается синим и красным. Второй режим включается двукратным нажатием на эту кнопку, и при работе она подсвечивается немигающим красным и мигающим синим.
Тестирование
Основной тест на качество уборки, согласно нашей методике, подробно описанной в отдельной статье, провести не удалось, так как робот оказался не в состоянии собрать рис (это наш тестовый мусор) с ковролина. После 10 минут уборки в пылесборнике собралось менее 1 г риса. Видимо, робот специализируется на легком и неплотном мусоре, который легче засасывается потоком воздуха.
Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показаны только первые 10 минут уборки:
Данное видео позволяет понять, как движется робот. Несмотря на датчик на правом боку признаков варианта движения вдоль стен нет. Прямые углы надолго задерживают робота. В загон робот забрался, провел там какое-то время и выбрался, но отметим, что в данном случае ширина загона на 5 см шире диагонали робота, а не его ширины. Уберем из тестового помещения все лишнее и добавим макет дивана, в виде листа акрилового стекла, установленного на четыре консервные банки. Режим уборки всего помещения:
Робот начал убирать, обнаружил наш «диван», убирал под ним минут пять и продолжил уборку в комнате. Теперь режим уборки под мебелью:
Робот заехал под «диван», убирал там порядка 15 минут, выехал, остановился и какое-то время подавал звуковые сигналы, извещая пользователя о том, что работа выполнена. Тестирование было продолжено в реальных условиях офиса, где как раз нашелся подходящий диван, на этот раз уже настоящий. Вот начало одного из запусков на уборку:
Несмотря на с виду чистый и регулярно убираемый пол, даже за небольшое время тестирования робот собрал приличное количество мусора, в котором обнаружились даже крупные песчинки:
От одного заряда аккумулятора при уборке на ковролине с коротким петлевым ворсом робот проработал 51 минуту. На восстановление заряда роботу требуется примерно 2,5 часа. Заряженный робот от сети потребляет примерно 1 Вт. График потребления от сети во время зарядки показан ниже:
Робот относительно тихий. Уровень шума равен 54 дБА. Характер издаваемого роботом шума несильно раздражает, поэтому можно находиться в одной комнате с работающим роботом и заниматься своими делами.
Выводы
Главное достоинство робота-пылесоса Clever&Clean Slim-series VRpro 01 заключается в его малой высоте. Если кому «повезло» иметь в квартире диваны, кровати, шкафы на ножках и так далее, под которые не могут забраться типичные роботы-пылесосы с высотой корпуса 6-10 см, то этот малыш, которому достаточно просвета всего в 3 с небольшим сантиметра, избавит от скопления пыли и прочего мусора в этих малодоступных местах. Ценность роботов Slim-series VRpro повышает специальный режим, в котором робот проведет под невысокой мебелью достаточное для качественной уборки время и выберется наружу, просигнализировав пользователю об окончании процесса. Даже в обычном режиме робот умеет определять преграду сверху, чтобы задержаться под мебелью во время уборки и не остаться там, когда аккумулятор разрядится. Робот не способен убрать плотный и тяжелый мусор и его лучше не использовать на ковровых покрытиях, но в данном случае это не будет существенным недостатком, так как под диванами обычно ковров нет, и там скапливается преимущественно легкая пыль. Несмотря на то, что Slim-series VRpro спроектирован с учетом уборки в труднодоступных местах, его можно использовать для уборки жилых помещений небольшой площади, например, однокомнатной квартиры или при уборки отдельно по комнатам.
|Дополнительно
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