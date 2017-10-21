Робот-пылесос Clever&Clean Slim-series VRpro 01

Главное достоинство робота-пылесоса Clever&Clean Slim-series VRpro 01 заключается в его малой высоте. Если кому «повезло» иметь в квартире диваны, кровати, шкафы на ножках и так далее, под которые не могут забраться типичные роботы-пылесосы с высотой корпуса 6-10 см, то этот малыш, которому достаточно просвета всего в 3 с небольшим сантиметра, избавит от скопления пыли и прочего мусора в этих малодоступных местах.

Содержание:

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Марка Clever&Clean Модель Slim-series VRpro 01 Кинематическая система Два ведущих колеса и опорный фиксированный ролик Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация Пылесборник Одно отделение, емкость 0,05 л Основная щетка Отсутствует Боковые щетки Две Дополнительно Резиновый скребок Режимы очистки Всего пространства, под мебелью Скорость движения Нет данных Уровень шума 55 дБ Датчики препятствий Механический передний/боковой бампер, боковой ИК-датчик приближения, ИК-датчики перепада высоты, ультразвуковой датчик преграды сверху Датчики ориентации Отсутствуют Управление на корпусе Механическая кнопка Дистанционное управление Отсутствует Оповещение Светодиодная индикация и звуковые сигналы Время автономной работы До 90 минут Время зарядки 2-3 часа Способ зарядки Напрямую от адаптера питания Батарея Литий-ионный аккумулятор, 7,4 В, 2200 мА·ч Потребляемая мощность 7-16 Вт Масса 0,825 кг Размеры (Ш×В×Г) 228×32×256 мм Особенности Специальный режим уборки под невысокой мебелью Комплект поставки Пылесос

Адаптер питания (220 В, 50 Гц на 12 В, 1,0 А)

Руководство пользователя

Боковая щетка (2 шт.) Ссылка на сайт производителя www.cleverclean.ru Средняя цена T-1730989175 Розничные предложения L-1730989175-10

Внешний вид

Продается робот упакованным в небольшую скромно оформленную коробку из гофрированного картона, в которой в качестве разделителей и защиты используется лист гофрированного картона и фигурный элемент из папье-маше.

Пользователь, открывший коробку, может сразу не найти адаптер питания, но он там все же есть. На гранях коробки в натуральную величину изображен сам робот в видах со всех четырех сторон и сверху и снизу. Также на коробке есть краткое описание робота и приведены его основные характеристики. Комплектация минимальная.

Пылесос в плане имеет прямоугольную форму со скругленными углами. Потенциально это может создать проблемы при маневрах в заставленной мебелью квартире, так как робот может забраться туда, где не сможет развернуться, чтобы выехать обратно. Согласно нашим измерениям длина равна 257 мм, а ширина 228 мм.

Края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия, а некоторая угловатость сверху снижает вероятность того, что пылесос будет застревать под препятствиями с небольшим просветом от пола.

Нижняя часть корпуса робота изготовлена из практичного немаркого черного пластика с матовой поверхностью. Верхняя половина корпуса робота имеет темно-серое серебристое покрытие, относительно устойчивое к повреждениям. У нас на тестировании были две модели, различающиеся только цветом верхней части корпуса, эта модель и Slim-series VRpro 02 с белым верхом.

Белое покрытие глянцево-гладкое и относительно устойчиво к повреждениям. О вкусах не спорят, но белый нам понравился больше, так как покрытие менее маркое, легче очищается, по ощущениям более прочное, и белого робота проще найти в темных закутках квартиры, что особенно важно, так как робот на базу не возвращается, и даже в штатной ситуации может закончить уборку почти где угодно (но не под низкой мебелью).

Примерно в центре верхней панели находится крышка пылесборника. За ней — единственная механическая кнопка, подсвечиваемая по краям красным и синим светодиодами. А в передней части за стальной решеткой с черным матовым покрытием расположены излучатель и приемник ультразвуковых сигналов. С их помощью робот проверяет, не находится ли он под невысокой мебелью, например, под диваном. В руководстве к роботу указано, что датчик определяет преграду на высоте до 10-20 см. Всю переднюю половину корпуса с заходом на бока огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом.

Робот очень низкий, согласно нашим измерениям его высота всего 32 мм. Правда, самая высокая точка находится на корпусе за бампером, поэтому в теории робот может застрять под чем-то с просветом чуть меньше 32 мм. Снаряженная масса робота составляет 830 г. По центру сзади находится выпускная решетка.

На правой поверхности корпуса есть боковой ИК-датчик приближения к препятствиям, а на левой — разъем питания.

Перевернув пылесос вверх днищем, мы увидим боковые щетки, всасывающую щель с резиновым скребком, передний опорный фиксированный ролик, два ведущих колеса на подпружиненных блоках мотор-редукторов, и крышку отсека аккумулятора.

В передней части и по бокам близко к краю расположены три ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым пылесос может избежать падения со ступенек. А совсем с краю, уже на скошенной части находится клавиша питания, защищенная чехлом из упругого пластика.

Диапазон вертикального перемещения ведущих колес составляет порядка 5,5 мм, а диаметр колес равен 26 мм. На ведущих колесах есть резиновые покрышки с грунтозацепами, на переднем ролике — просто гладкая резиновая покрышка. От пола до нижнего края бампера всего порядка 3 мм. Особой проходимостью робот не отличается, но и позиционируется он как устройство для уборки гладких полов. Ведущие колеса можно провернуть рукой, это может облегчить извлечение робота из-под низких предметов обстановки, под которыми он плотно застрянет.

При уборке передние щеточки подгребают мусор к центру, а затем мусор через прямоугольную щель засасывается в пылесборник. Установка и снятие боковых щеток не требуют никакого инструмента, что очень удобно. Этот робот является пылесосом в классическом смысле, так как пыль засасывается непосредственно с очищаемой поверхности, боковые щеточки играют вспомогательную роль и непосредственно в пылесборник грязь не перемещают.

Пылесборник легко вытащить, подцепив края его крышки из специальных углублений на верхней панели. Очищать пылесборник очень просто и удобно: снимается верхняя крышка (она фиксируется на двух зацепах), извлекается пластиковая рамка, с наклеенными фильтрами и мусор вытряхивается из контейнера.

Вентилятора в самом пылесборнике нет, поэтому емкость и крышку пылесборника можно мыть под водой, главное потом все хорошо высушить. Если заглянуть в освобожденные от пылесборника внутренности, то там можно обнаружить открытую крыльчатку вентилятора, установленную на бесколлекторном моторе.

В отсеке есть механический датчик присутствия пылесборника. Сам пылесборник удерживается в отсеке двумя пластиковыми подпружиненными защелками.

В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея, составленная из двух элементов популярного типоразмера 18650.

Заряжается робот напрямую от адаптер питания. Длина кабеля от него равна 185 см.

У данного робота есть два режима уборки:

Уборка всего пространства. Описание с сайта: «При нахождении низкого пространства под мебелью, робот производит уборку в этой зоне около 5 минут, после чего покидает зону и продолжает уборку всего помещения. Уборка в автоматическом режиме производится до полного разряда аккумуляторной батареи и может продолжаться более часа.»

Второй режим — это уборка под мебелью. Вот, что про нее написано: «После обнаружения роботом низкого пространства под мебелью, он будет продолжать уборку в этой зоне 15 минут, по окончанию уборки он выйдет из-под мебели и остановится, просигнализировав завершение работы.»

Первый режим включается однократным нажатием на кнопку Start на корпусе робота. Во время уборки кнопка ровно подсвечивается синим и красным. Второй режим включается двукратным нажатием на эту кнопку, и при работе она подсвечивается немигающим красным и мигающим синим.

Тестирование

Основной тест на качество уборки, согласно нашей методике, подробно описанной в отдельной статье, провести не удалось, так как робот оказался не в состоянии собрать рис (это наш тестовый мусор) с ковролина. После 10 минут уборки в пылесборнике собралось менее 1 г риса. Видимо, робот специализируется на легком и неплотном мусоре, который легче засасывается потоком воздуха.

Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показаны только первые 10 минут уборки:

Данное видео позволяет понять, как движется робот. Несмотря на датчик на правом боку признаков варианта движения вдоль стен нет. Прямые углы надолго задерживают робота. В загон робот забрался, провел там какое-то время и выбрался, но отметим, что в данном случае ширина загона на 5 см шире диагонали робота, а не его ширины. Уберем из тестового помещения все лишнее и добавим макет дивана, в виде листа акрилового стекла, установленного на четыре консервные банки. Режим уборки всего помещения:

Робот начал убирать, обнаружил наш «диван», убирал под ним минут пять и продолжил уборку в комнате. Теперь режим уборки под мебелью:

Робот заехал под «диван», убирал там порядка 15 минут, выехал, остановился и какое-то время подавал звуковые сигналы, извещая пользователя о том, что работа выполнена. Тестирование было продолжено в реальных условиях офиса, где как раз нашелся подходящий диван, на этот раз уже настоящий. Вот начало одного из запусков на уборку:

Несмотря на с виду чистый и регулярно убираемый пол, даже за небольшое время тестирования робот собрал приличное количество мусора, в котором обнаружились даже крупные песчинки:

От одного заряда аккумулятора при уборке на ковролине с коротким петлевым ворсом робот проработал 51 минуту. На восстановление заряда роботу требуется примерно 2,5 часа. Заряженный робот от сети потребляет примерно 1 Вт. График потребления от сети во время зарядки показан ниже:

Робот относительно тихий. Уровень шума равен 54 дБА. Характер издаваемого роботом шума несильно раздражает, поэтому можно находиться в одной комнате с работающим роботом и заниматься своими делами.

Выводы

Главное достоинство робота-пылесоса Clever&Clean Slim-series VRpro 01 заключается в его малой высоте. Если кому «повезло» иметь в квартире диваны, кровати, шкафы на ножках и так далее, под которые не могут забраться типичные роботы-пылесосы с высотой корпуса 6-10 см, то этот малыш, которому достаточно просвета всего в 3 с небольшим сантиметра, избавит от скопления пыли и прочего мусора в этих малодоступных местах. Ценность роботов Slim-series VRpro повышает специальный режим, в котором робот проведет под невысокой мебелью достаточное для качественной уборки время и выберется наружу, просигнализировав пользователю об окончании процесса. Даже в обычном режиме робот умеет определять преграду сверху, чтобы задержаться под мебелью во время уборки и не остаться там, когда аккумулятор разрядится. Робот не способен убрать плотный и тяжелый мусор и его лучше не использовать на ковровых покрытиях, но в данном случае это не будет существенным недостатком, так как под диванами обычно ковров нет, и там скапливается преимущественно легкая пыль. Несмотря на то, что Slim-series VRpro спроектирован с учетом уборки в труднодоступных местах, его можно использовать для уборки жилых помещений небольшой площади, например, однокомнатной квартиры или при уборки отдельно по комнатам.