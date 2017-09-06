QLED-телевизор Samsung QE65Q9FAMUXRU

В предыдущей статье мы рассмотрели QLED-телевизор Samsung QE55Q7CAMUXRU с изогнутым экраном. Данный обзор посвящен тоже QLED-телевизору, но серии Q9F с плоским экраном размером в 65 дюймов по диагонали. Отметим, что оба эти телевизора подключаются к блокам One Connect с одной и той же маркировкой, что обуславливает схожие мультимедийные возможности, а выявленные незначительные различия могут быть вызваны неодинаковыми версиями программного обеспечения. Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид

Коммутация

Пульт и другие способы управления

Воспроизведение мультимедийного контента

Звук

Работа с источниками видеосигнала

ТВ-тюнер

Микрофотографии матрицы

Измерение яркостных характеристик и энергопотребления

Определение времени отклика и задержки вывода

Оценка качества цветопередачи

Измерение углов обзора

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Экран Тип экрана ЖК-панель с краевой светодиодной подсветкой Диагональ 65 дюймов / 163 см Разрешение 3840×2160 пикселей (16:9) Интерфейсы Ant In, Air/Cable Аналоговый и цифровой (DVB-T2, DVB-C) ТВ-тюнеры (75 Ом, коаксиальный — IEC75) Ant In, Satellite Антенный вход, спутниковый тюнер (DVB-S/S2) (75 Ом, коаксиальный — F-тип) Common Interface Разъем для карты доступа CI+ 1.3 (PCMCIA) HDMI In 1/2/3/4 Цифровые входы HDMI, видео и аудио, Anynet+ (HDMI-CEC), ARC (только HDMI In 2 ), до 4096×2160/60 Гц Digital Audio Out (Optical) Цифровой аудиовыход (Toslink) USB USB-интерфейс 2.0, подключение внешних устройств, 1/0,5 А макс. (гнездо типа А), 3 шт. LAN Проводная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth LE (пульт ДУ, наушники, HID) Ex-Link RS-232C, удаленное управление и контроль (3,5 мм миниджек) Другие характеристики Акустическая система Встроенные громкоговорители, 4.2 канала, 60 Вт RMS Особенности Вставка промежуточных кадров Auto Motion Plus

Поддержка расширенного динамического диапазона QHDR 2000

Глубина цвета панели 10 бит

Технология квантовых точек Quantum Dot Color

Поглощение бликов — нанотехнология покрытия экрана Ultra Black

Технология локального затемнения фрагментов изображения Supreme UHD Dimming

Сервис Smart Hub

Электронный гид по программам (EPG)

Встроенная поддержка записи ТВ-программ (PVR)

Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра ТВ-программы)

Передача контента при помощи DLNA, WiFi Direct

Голосовой поиск и управление

Мультимедийные функции: сетевые сервисы, воспроизведение аудио-, видео- и графических файлов и т. д.

Пульт ДУ с микрофоном для приема голосовых запросов

Технология поддержки внешних акустических систем Multiroom Link

Монтажные отверстия VESA 400×400 мм

и т. д. Размеры (Ш×В×Г) 1450×863×306 мм с подставкой

1450×829×25 мм без подставки Масса 30,0 кг с подставкой

29,1 кг без подставки Потребляемая мощность 350 Вт максимально, 215 Вт типично, 0,5 Вт в дежурном режиме Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой!) Телевизор

Модуль One Connect

Оптический кабель One Connect и 4 шт. направляющих

Сетевой кабель питания, 2 шт., для телевизора и для модуля One Connect

Комплект подставки

Кабельная крышка и кабельный канал

Заглушки на монтажные отверстия VESA, 4 шт.

Вставка-изолятор для антенного кабеля

Чистящая салфетка

Пульт ДУ и два элемента питания AAA для него

Руководство по установке, краткое руководство пользователя и др. документация Ссылка на сайт производителя www.samsung.com/ru Цена в фирменном магазине online-samsung.ru на момент публикации статьи 349 990 Средняя текущая цена T-1725391873 Розничные предложения L-1725391873-10 Внешний вид Дизайн очень строгий, нет никаких блестящих или назойливых элементов, ничего не отвлекает пользователя от происходящего на экране. Также дизайнеры уделили особое внимание оформлению задней поверхности, добившись ее аккуратного внешнего вида за счет использования элементов, закрывающих ниши и подключенные кабели. Так выглядит телевизор сзади со снятыми кожухами и щитками. А так после установки всех щитков, кожухов и заглушек. Задняя панель металлическая, с фактурой в виде узких горизонтальных полосок. Толщина корпуса составляет 25 мм. Передняя панель представляет собой монолитный лист с тонким обрамлением из алюминиевого профиля с анодированной матовой поверхностью темно-серого, почти черного цвета. Отступ от внешних границ блока экрана до собственно изображения составляет примерно 10 мм сверху и сбоку и 13 мм снизу. Внешняя поверхность матрицы зеркально-гладкая, но она нежесткая, слегка проминается, видимо, снаружи матрица прикрыта слоем из износостойкого пластика. Очень эффективный антибликовый фильтр снижает яркость отраженных объектов до такой степени, что зеркальность экрана просмотру не мешает, если только прямо напротив экрана нет очень ярких точечных источников света. При этом загрязнения не очень сильно влияют на антибликовые свойства. Внизу по центру обрамления закреплена небольшая прямоугольная алюминиевая соединительная вставка в цвет рамки по периметру. На фронтальной плоскости этой вставки есть логотип, выполненный в виде трафарета. Подложка под логотипом белая, она оснащена светодиодной подсветкой, которую можно отключить в меню установок. На нижнем торце вставки есть накладка из пластика, по большей части с блестящим металлическим покрытием. На накладке размещены единственная механическая кнопка, с помощью которой можно очень ограниченно управлять телевизором без помощи пульта ДУ, ИК-приемник пульта ДУ, датчик внешней освещенности и индикатор состояния. Индикатор неяркий, в дежурном режиме он горит красным. Штатная подставка состоит из двух Т-образных ножек, отлитых из алюминиевого сплава. Все три перекладины ножек прикрывают кожухи из алюминиевого сплава с точеной фактурой, анодированные и темно-серые. На вертикальных перекладинах кожухи закрывают крепежные винты, а на отходящих назад — кабельные каналы. Снизу на ножки наклеены резиновые противоскользящие накладки. Жесткость конструкции подставки высокая, телевизор стоит устойчиво и вертикально, без видимого наклона. Разъемов на блоке экрана всего два — подача питания и подключение к модулю One Connect. Укладка кабелей, итогом которой является аккуратный вывод с торца правой или левой ножки, выполняется в несколько этапов. Сначала нужно подключить кабели питания и модуля One Connect и зафиксировать их в нише Затем закрыть нишу щитком, пропустив кабели через вырез внизу. Далее на нижнюю часть задней панели наклеивается кабельный канал, в него укладываются кабели с выходом к правой или левой ножке. Кожух с ножки снимается, кабели укладываются сверху на перекладину ножки. И конечный результат — надвинутый на ножку кожух фиксирует кабели на месте и скрывает их. Альтернативный способ установки телевизора без использования штатных ножек — это вариант крепления телевизора на VESA-кронштейне под имеющиеся на задней панели резьбовые отверстия. Щиток в центральной части задней панели скрывает еще несколько резьбовых отверстий, которые, по всей видимости, позволяют закрепить телевизор на фирменном настенном кронштейне. Воздух для охлаждения электроники проходит через решетки на нижнем торце блока экрана и в верхней части задней панели. Телевизор имеет полностью пассивное охлаждение. На нижнем торце за решетками дальше от центра можно разглядеть вытянутые диффузоры двух громкоговорителей. Звук от средне- и низкочастотных громкоговорителей, размещенных внутри корпуса телевизора, выходит через решетки и рупоры там же на нижнем торце. Упакован телевизор и все к нему в прочную узкую коробку из гофрированного картона. Ее габариты не сильно превышают ширину, длину и толщину блока экрана. Для переноски в коробке проделаны боковые прорезные ручки, что подразумевает транспортировку вдвоем. Изготовлен телевизор в России. Коммутация Напомним, что в нише на задней панели телевизора всего два разъема — питания и от модуля One Connect, представляющего собой небольшую (362×115×32 мм) прямоугольную коробку. Модуль подключается к телевизору тонким (диаметр 1,8 мм) и длинным (примерно 5 м) оптоволоконным кабелем, изначально намотанным на катушку из упругого силикона. Также можно отдельно приобрести кабель длиной 15 м. С катушки нужно отмотать столько, сколько нужно, и положить ее где-нибудь рядышком. Разъемы на концах этого кабеля электрические, видимо, в них встроены оптические приёмопередатчики. Как указано в руководстве, нельзя допускать резких изгибов оптического кабеля, поэтому в местах возможных перегибов нужно уложить кабель в специальные направляющие уголки. Вынос всех разъемов для подключения внешних устройств — это удобно, так как телевизор можно поставить в нишу или повесить на стену, где доступ к разъемам на задней панели будет затруднен, а модуль One Connect поместить в удобном для подключения периферии месте. Комплектные кабели питания белого цвета и имеют длину порядка 1,5 м для модуля One Connect и 2,9 м для самого телевизора, оснащены они компактными Г-образными вилками и разъемами. Корпус модуля One Connect изготовлен из пластика с матовой поверхностью. Сверху пластик прозрачный, но настолько плотно тонированный красным, что при обычном освещении выглядит черным, а днище модуля — из черного пластика. Видимо, сделано это для того, чтобы ИК-сигнал от пульта с большой вероятностью достигал приемников, размещенных в модуле. На днище есть вентиляционные отверстия, а по углам приклеены невысокие резиновые ножки, которые из-за выпуклости в центре едва достают до поверхности, на которой лежит модуль. Интерфейсные разъемы расположены сзади и сбоку.



Таблица с характеристиками в начале статьи дает представление о коммуникационных возможностях телевизора. Все разъемы стандартные, полноразмерные и размещены более-менее свободно. Отметим наличие в комплекте поставки изолирующей угловой вставки для антенного кабеля. Ее предназначение заключается в том, чтобы уберечь электронику телевизора от высокого напряжения, которое бывает в антенном кабеле из-за плохо зануленных подключенных устройств. Побочным эффектом от использования этой вставки является некоторое ослабление сигнала. Руководство к телевизору (24 страницы) вообще ничего не сообщает об особенностях функционирования входов, в основном источником информации служат надписи у разъемов. Отметим наличие одного входа USB с заявленным максимальным током в 1 А, который, видимо, рекомендуется использовать для подключения внешнего жесткого диска. К остальным двум входам USB можно подключать слаботочную периферию. Аналоговых входов и выходов для видео- и аудиосигналов нет никаких, нет даже традиционного выхода на наушники. Предполагается, что при необходимости пользователь будет использовать беспроводные наушники с интерфейсом Bluetooth. Работает по крайней мере базовая поддержка перекрестного управления по HDMI: телевизор включился при включении подключенного BD-плеера. Также телевизор при отсутствии сигнала сам переключается на тот вход, где сигнал появляется. Пульт и другие способы управления Пульт имеет оригинальную конструкцию. Нажав на кнопочку снизу, можно сдвинуть назад алюминиевый кожух. При этом открывается доступ к отсеку с элементами питания. Извлечь их помогают кнопочки сбоку, нажатие на которые приподнимает торец элемента питания. Кнопок немного, их обозначения не очень контрастные. Часть из кнопок представляют собой слегка выступающие бугорки на верхней панели там, где она может прогибаться до замыкания контактов. Ход большинства кнопок короткий и умеренно тугой. Есть две кнопки-качельки изменения громкости и переключения ТВ-каналов. Нажатие на эти кнопки без отклонения выключает/включает звук и выводит ТВ-программу, соответственно. Подсветки, разумеется, нет, но в передней части есть отверстие микрофона. Нажатие на кнопку ниже микрофона приглушает звук телевизора и переводит его в состояние ожидания голосовой команды. О каких-то воспринимаемых телевизором командах можно догадаться, что-то можно подсмотреть во встроенной справке. В целом голосовое управление работает хорошо, иногда телевизор даже проявляет некую предусмотрительность, запрашивая подтверждение на чрезмерное с его точки зрения увеличение громкости. Работает пульт в основном по Bluetooth, по ИК на телевизор передается только команда включения и выключения. Побочным следствие этого является необходимость выполнять сопряжение пульта и телевизора. При первом включении сопряжение должно выполняться автоматически, если этого не произошло, то необходимо направить пульт на ИК-приемник на телевизоре, затем нажать и удерживать две кнопки на ДУ, как это описано в руководстве. К несомненным плюсам относится возможность настроить этот пульт на управление по ИК-каналу (передатчик очень мощный) другой аудио- и видеотехникой. Делается это при подключении новой для телевизора техники в полуавтоматическом режиме или согласно выводимым на экран подсказкам. Функции координатного ввода, например гироскопической «мыши», у штатного пульта, к сожалению нет. Ограниченные в случае такого «умного» телевизора возможности пульта можно компенсировать, подключив к телевизору клавиатуру и «мышь». Эти устройства ввода работают даже через USB-разветвитель, освобождая дефицитные USB-порты под другие задачи. Правда мышь в интерфейсе самого ТВ не работает, курсор появляется только в некоторых программах. С проводными и беспроводными клавиатурами и мышами от разных производителей не возникло никаких проблем. Поддерживается прокрутка колесиком, а задержка перемещения курсора мыши относительно движения самой мышью минимальная. Для подключенной клавиатуры можно выбрать альтернативную раскладку, в том числе и кириллическую самого распространенного варианта, при этом поддерживается смена раскладки клавиатуры (клавишей Alt) на основную (английскую) и обратно на выбранную. Ввод с клавиатуры работает не во всех программах, иногда все же приходится использовать виртуальную экранную клавиатуру. Некоторые клавиши клавиатуры напрямую вызывают ряд функций телевизора, подробности приведены где-то во встроенной справке. Нужно отметить, что в целом интерфейс хорошо оптимизирован для использования только комплектного пульта ДУ, то есть подключать клавиатуру и «мышь» в общем-то необязательно. Вот для игр может очень захотеться подключить джойстики и т. д., что тоже можно. По все видимости, программной платформой для этого ТВ все также служит открытая операционная система Tizen, основанная на ядре Linux. Заглавная страница интерфейса представляет собой две горизонтальные ленты. Верхняя — с контекстным содержимым, например, с подписанными миниатюрами быстрых настроек, входов и устройств. На нижней ленте размещены плитки выбора содержимого верхней и плитки-миниатюры установленных программ. Разумеется, есть магазин приложений, игр и контента. Отметим, что в целом ни к стабильности работы, ни к отзывчивости оболочки у нас никаких претензий не возникло. На команды с пульта ТВ реагирует почти моментально. Несмотря на разнообразную анимацию и звуковые эффекты, навигация по меню быстрая. Вот только возврат из меню с настройками к текущему просмотру выполняется в несколько шагов и через главный экран, ну или мы не разобрались, как это сделать быстро. Меню с настройками ТВ занимает большую часть экрана, надписи в нем читаемые. Есть русифицированный вариант интерфейса. Качество перевода хорошее, и самое главное, что настройки в большинстве случаев меняют именно то, что ожидаешь, исходя из их наименования. Непосредственно при регулировке параметров изображения на экран выводится уже только название настройки, ползунок и текущее значение или список вариантов, что облегчает оценку влияния этой настройки на изображение, при этом настройки с ползунками перебираются стрелками вверх и вниз. Некоторое неудобство заключается в том, что списки в меню не зациклены, поэтому добравшись до последнего пункта, часто приходится перематывать список обратно в начало, или выходить на уровень выше и снова заходить в список. Во время настройки изображения можно выбрать режим применения настроек ко всем входам, но, видимо, даже в этом случае что-то все равно настраивается индивидуально с привязкой к текущему физическому входу. В телевизор встроена объемная по содержанию интерактивная справочная система. Также с сайта компании можно загрузить E-Manual в виде объемистого файла PDF. Руководство это весьма подробное (157 страниц), хотя местами не хватает информации относительно именно этой модели телевизора. Воспроизведение мультимедийного контента При поверхностном тестировании воспроизведения мультимедийного контента мы ограничились рядом файлов, запускаемых в основном с внешних USB-носителей. Были опробованы жесткие диски, внешние SSD и обычные флешки. Отметим, что телевизор поддерживает USB-накопители как минимум с файловыми системами FAT32, exFAT и NTFS, а с кириллическими названиями файлов и папок не было никаких проблем. Нами подтверждена способность телевизора показывать растровые графические файлы в форматах JPEG, PNG и BMP, в том числе в виде слайд-шоу с эффектами перехода и под выбранную фоновую музыку. Появился вариант просмотра 360 градусов — взгляд из центра сферы на которую натянуто изображение. В случае аудиофайлов поддерживаются множество распространенных и не очень форматов, как минимум AAC, MP3, OGG, WMA, M4A. Поддерживаются тэги как минимум в MP3, OGG и WMA (русские должны быть в Unicode) и картинки-обложки в MP3. Для видеофайлов поддерживается большое количество самых разнообразных контейнеров и кодеков (вплоть до H.265 и разрешения UHD), несколько звуковых дорожек в разнообразных форматах, внешние и встроенные субтитры (русские должны быть в кодировке Windows-1251 или в Unicode). Очень редко, но все же попадались видеофайлы, которые телевизор не мог воспроизвести. Пофайловые копии DVD и Blu-ray воспроизводятся только по файлам, то есть без меню и прочего. Максимальная поддерживаемая частота кадров для наших тестовых роликов на определение равномерности чередования кадров для 720p, 1080p и 4К (2160p, H.265) составила 60 кадр/с. Тестовые ролики на определение равномерности чередования кадров помогли выявить, что телевизор при воспроизведении видеофайлов подстраивает частоту обновления экрана под частоту кадров в видеофайле, но только на 50 или 60 Гц, поэтому файлы с 24 кадр/с воспроизводятся с чередованием длительности кадров 2:3. Максимальный битрейт видеофайлов, при котором еще не было артефактов, при воспроизведении с USB-носителей составил 80 Мбит/с, по проводной сети Ethernet — 70 Мбит/с, а по Wi-Fi — 55 Мбит/с. В последних двух случаях использовался медиасервер роутера Netgear WNDR3700 и сеть Ethernet 100—Мбит/с или Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц (a/n, до 300 Мбит/с). Поддерживаются видеофайлы с кодировкой 10 бит на цвет, при этом вывод изображения осуществляется также с высокой битностью, что подтверждают специальные тестовые файлы с градиентами. Отметим, что сама концепция HDR заключается не столько в расширенном яркостном диапазоне, сколько в способности устройства выводить изображение без артефактов в том диапазоне яркости, в котором оно в принципе способно показывать. Поддержка 10 бит на цвет как раз и исключает артефакты в виде видимых градиентов там, где их быть не должно. Кстати, в приложении YouTube удалось посмотреть видео в разрешении 4K с HDR и даже, вроде бы, с 60 кадр/с, впечатления очень хорошие. Отметим, что штатные средства для воспроизведения контента могут выводить динамичное (видеофайлы) и статичное (картинки/фотографии) изображение в истинном разрешении 3840×2160. Все остальные программы выводят изображение в разрешении 1920×1080, но видимо, какие-то из них (тот же YouTube) могут выводить видео в истинном разрешении 3840×2160, используя средства аппаратного декодирования. Звук Громкость встроенной акустической системы для типичной по размерам жилой комнаты можно считать достаточной. Имеющийся запас по громкости пригодится только в случае сигнала с низким уровнем, так как сигнал с высоким уровнем на максимальной громкости выводится уже с сильными искажениями. Звук выражено идет снизу из-под экрана, что становится менее заметным, если сидеть на расстоянии в 2-3 и более ширины экрана. Присутствуют высокие и средние частоты, а также есть ощутимое количество басов. Стереофонический эффект выражен отчетливо. На умеренной громкости паразитных резонансов в явном виде нет, разве что звучание на средних и высоких частотах чуть резковато, поэтому громко слушать музыку немного неприятно. Однако в целом для класса встроенной в телевизор акустики ее качество гораздо выше среднего. Работа с источниками видеосигнала Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Использовалось HDMI-подключение. Телевизор поддерживает режимы 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i и 1080p при 24/50/60 Гц. Цвета правильные, с учетом типа видеосигнала яркостная и цветовая четкость высокая. В стандартном для видео диапазоне (16—235) отображаются все градации оттенков. В случае режима 1080p при 24 кадр/с кадры выводятся с равной длительностью. В большинстве случаев при выборе Авто2 для настройки Режим «Фильм» (так по умолчанию) телевизор хорошо справляется с преобразованием чересстрочных видеосигналов в прогрессивное изображение даже при самом замысловатом чередовании полукадров (полей), вывод просто по полям мы видели только в случае мир в движении, то есть для вариантов далеких от типичных. При масштабировании из низких разрешений в случае чересстрочных сигналов и динамичной картинки на диагоналях границ объектов хорошо выражены зубцы. Функции подавления видеошумов работают очень хорошо, не приводя к артефактам в случае динамического изображения. Есть функция вставки промежуточных кадров. Ее качество очень хорошее, пожалуй, даже самое лучшее, среди встречавшихся нам реализаций, в большинстве случаев промежуточные кадры рассчитываются правильно с небольшим количеством малозаметных артефактов и с высокой детализацией. При подключении к компьютеру по HDMI вывод изображения в разрешении 3840 на 2160 пикселей мы получили с кадровой частотой вплоть до 60 Гц включительно с исходной цветовой четкостью (вывод в режиме RGB или компонентного сигнала с кодированием цвета 4:4:4, использовалась видеокарта с GPU AMD Radeon RX 580). Для того, чтобы изображение было ярким и контрастным в настройках Windows 10 пришлось отключить опцию «HDR and advanced color». Масштабирование из низких разрешений (например, из 1080p) выполняется очень хорошо, с минимальной потерей контраста тонких линий. Отметим, что в режимах с 60 Гц кадровой частоты некоторые настройки изображения не доступны. ТВ-тюнер Данная модель, помимо спутникового тюнера, оснащена тюнером, принимающим аналоговый и цифровой сигнал эфирного и кабельного вещания. Качество приема цифровых каналов на комнатную антенну в нашем помещении и в случае данного ТВ было на высоком уровне, но потребовалось некоторое время, чтобы точно сориентировать антенну. По всей видимости, удалось обнаружить все транслируемые в Москве цифровые каналы ТВ (по 10 каналов в двух мультиплексах) и радио (3 канала). Качество изображения всех каналов было высоким. Есть хорошая поддержка электронной программы передач — можно посмотреть, что именно идет на текущем и других каналах, запрограммировать просмотр или запись программы или сериала и т. д. Одна из полезный функций Teletext — это вывод текстовых субтитров. Присутствует функция записи цифровых ТВ-каналов на внешний носитель, в том числе в режиме сдвига во времени (Time shift). Примечательно, что для функций записи можно использовать USB-носитель с поддерживаемой файловой системой без необходимости его специальной подготовки или форматирования. К сожалению, на момент проведения тестов эфирное вещание в Москве велось только в стандартном разрешении, а многие каналы к тому же имели картинку формата 4:3. Микрофотографии матрицы Выявленные характеристики экрана позволяют предположить, что в данном телевизоре установлена матрица типа *VA. Микрофотографии не противоречат этому: Темно-серый:





Серый:





Белый:

Видно, что субпиксели трех цветов (красного, зеленого и синего) поделены на две различающиеся по площади и независимо управляемые области, каждая из которых разделена на четыре участка с доменами в различающейся ориентации. Такое сложное устройство в принципе способно обеспечить широкий динамический диапазон по количеству оттенков, так как с ростом яркости области включаются последовательно, и хорошие углы обзора, чему способствует вариация ориентации ЖК в доменах. Отметим, что никакого «кристаллического» эффекта (микроскопической вариации яркости и оттенка) в данном случае нет. Измерение яркостных характеристик и энергопотребления Чтобы избежать влияние неотключаемой динамической подстройки яркости подсветки измерения яркости проводились в 16 точках экрана на шахматном поле с чередование черных и белых полей. Контрастность вычислялась как отношение яркости белого и черного поля в измеряемых точках. Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,17 кд/м² −23 32 Яркость белого поля 657 кд/м² −17 14 Контрастность 3900:1 −16 10 Аппаратные измерения показали, что контрастность высокая, равномерность белого поля хорошая, а равномерность черного несколько хуже. Яркость белого поля заметно снижается к вертикальным границам экрана. Реальное распределение засветки черного по всей площади экрана увидеть практически невозможно из-за указанной очень быстрой и агрессивной динамической подстройки яркости подсветки. О равномерности черного поля дает представление фотография тестового изображения с сеткой из белых точек: Видно, что местами черное поле слегка высветляется, но в целом равномерность хорошая. Динамическая подстройка яркости подсветки − это функция Smart LED, которая добавляет локальное затемнение темных участков, насколько это возможно при краевой подсветке, и которую нельзя полностью отключить. Ниже приведен пример того, как эта функция работает — на черном поле видно, что с краю яркость подсветки увеличивается напротив того места, где находится белый курсор мыши. Скорость работы данной функции можно оценить по графику ниже, на котором показано, как увеличивается яркость (вертикальная ось) при переключении с черного поля (после 5 секунд вывода) на белое: Видно, что яркость подсветки повышается до максимума примерно за 0,5 с. Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая мощность (нет подключенных USB-устройств, звук выключен, активен Wi-Fi): Значение настройки Яркость , %% от шкалы Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 710 290 50 370 182 0 35,6 74,4 В режиме ожидания потребление составило примерно 0,4 Вт до выполнения первоначальной настройки, а потом, после подключения к сети Wi-Fi и т. д., оно возросло до примерно 1 Вт. На максимальной яркости изображение не будет казаться блеклым даже в ярко освещенном помещении, тогда как в полной темноте можно установить комфортный уровень яркости. Работают автоматическая подстройка яркости подсветки под уровень освещенности в помещении, а также функция энергосбережения, просто ограничивающая максимальную яркость. В этом телевизоре применяется краевая светодиодная подсветка с возможностью независимого управления яркостью в нескольких зонах светодиодных линеек, размещенных вертикально по бокам экрана. Управление яркостью подсветки осуществляется с помощью ШИМ с частотой 120 Гц: Зависимость яркости в центре экрана от времени при различных значениях настройки яркости подсветки.



Частота модуляции относительно невысокая, поэтому при некоторых условиях видно мерцание изображения. Однако модуляция подсветка выполняется в сканирующем режиме, что существенно снижает заметность мерцания. Несколько снимков с выдержкой в 1/1000 с позволяют продемонстрировать динамику подсветки на средней яркости (при этом на экран выводится окно программы с белым фоном). Нагрев телевизора можно оценить по приведенному изображению, составленному из двух снимков с ИК-камеры, полученным после долговременной работы на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C: Нагрев спереди:

Видно, что основных источников тепла два — светодиодные линейки по бокам экрана. Максимальный нагрев локальных участков спереди составил 43 °C. Поверхность корпуса модуля One Connect при этом нагревается максимум до 38 °C, но корпус разъема One Connect греется уже до 42 °C. Нагрев модуля One Connect:

Определение времени отклика и задержки вывода Время отклика при переходе черный-белый-черный равно примерно 18 мс (13 мс вкл. + 5 мс выкл.). Скорость переходов между полутонами определить не удалось из-за динамической подстройки яркости подсветки и возрастающей из-за нее модуляции подсветки. Выраженного «разгона» матрицы нет. В целом, с нашей точки зрения, такой скорости матрицы достаточно для игры в динамичные игры. Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге задержка вывода изображения в случае сигнала 1080p при 60 Гц или при 50 Гц, но уже при включении специального игрового режима составила порядка 20 мс. Значение достаточно низкое, поэтому задержка не ощущается при использовании ТВ в качестве монитора для работы за ПК, да и в динамичных играх вряд ли приведет к существенному снижению результатов. Выключение игрового режима в случае 1080p при 50 Гц увеличивает задержку до примерно 90 мс. При разрешении 3840×2160 и 60 Гц (или 50 Гц с игровым режимом) задержка возрастает до 40 мс, что также в большинстве случаев не критично. Выключение игрового режима в случае 2160p при 50 Гц увеличивает задержку до примерно 120 мс. Оценка качества цветопередачи Для оценки характера роста яркости мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255). График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами: В среднем рост прироста яркости равномерный почти вплоть до самого белого, и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, кроме одного, ближайшего к белому, что совсем не критично. В самой темной области различаются все градации оттенков: Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 1,96, что немного ниже стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая слегка отклоняется от аппроксимирующей степенной функции: Отметим, что в настройках есть параметр, видимо, регулирующий прогиб гамма-кривой, но мы его не меняли. Для оценки качества цветопередачи мы использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0). Цветовой охват меняется в зависимости от выбранного профиля для настройки цветового охвата. В случае профиля Пользовательский и при подключении к ПК охват близок к границам цветового пространства sRGB: При этом цвета на экране имеют естественную насыщенность, так как практически все изображения на текущий момент предполагают просмотр на устройствах с охватом sRGB. Есть возможность выбрать профиль Исходный, тогда охват увеличивается. До границ BT.2020 охват все равно не дотягивает, но к DCI-P3 приближение хорошее: При подключении к ПК и 60 Гц кадровой частоты нельзя выбрать профиль, отличный от Исходный, а в случае профиля Пользовательский можно попытаться еще больше приблизить охват к sRGB настройками, сдвигающими цветовые координаты основных цветов, но задача эта очень неблагодарная. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов) для профиля Исходный: Видно, что спектры компонент хорошо разделены, что и позволяет получить широкий цветовой охват. При выборе профиля Пользовательский выполняется перекрестное подмешивание первичных цветов друг к другу, что позволяет ужать цветовой охват примерно до границ sRGB. Отметим, что спектры нетипичные, но подробности о том, как устроена подсветка в этом телевизоре и какие используются светофильтры, нам неизвестны. Как указывает производитель, в данном случае применяется технология квантовых точек. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) для профилей цветового баланса Стандартный и Теплый2, в котором, с нашей точки зрения, цветопередача максимально близка к стандартной:



Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Видно, что в случае Стандартный цветовая температура слишком высокая. В Теплый2 цветовая температура уже очень близка к стандартным 6500 К, но ΔE больше, хотя и остается ниже порога в 10 единиц, в итоге именно этот профиль можно рекомендовать для просмотра кино. Измерение углов обзора Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях. Отметим, что в данном случае из-за неотключаемой динамической подстройки яркости пришлось выводить на экран широкую белую рамку и заклеивать ее черной бумагой, оставив в центре экрана поле для замера яркости под углами. Какая-то подстройка яркости все равно выполнялась, поэтому дополнительно мы вводили поправку, определяемую значением потребления от сети. В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

По диагонали





Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля





Контрастность Уменьшение яркости на 50% от максимального значения: Направление Угол, градусы Вертикальное −30/31 Горизонтальное −33/34 Диагональное −32/31 Отметим относительно плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану во всех трех направлениях, при этом графики яркости полутонов не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. При отклонении в диагональном направлении яркость черного поля растет немного быстрее, чем в двух других случаях. Однако максимум яркости черного поля все равно меньше, чем в случае типичного телевизора или монитора на матрице IPS. Контрастность в диапазоне углов ±82° заметно снижается, но все равно остается существенно выше границы в 10:1. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в отклонение ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, что при взгляде под углом цвета существенно меняются, что ожидаемо для матрицы типа VA* и является ее основным недостатком. Выводы Samsung QE65Q9FAMUXRU относится к классу продвинутых современных телевизоров, представляющих собой, по сути, мультимедийные комбайны с расширенными сетевыми возможностями. Основными особенностями этого телевизора являются строгий дизайн с узкой рамкой по периметру, штатная подставка из двух не бросающихся в глаза Т-образных ножек, система скрытой прокладки кабелей, аккуратный вид сзади, вынесенный модуль подключения, соединенный с блоком экрана оптическим кабелем, и готовность к контенту с HDR и широким цветовым охватом. Далее списками: Достоинства: Строгий дизайн, не отвлекающий от просмотра

Хорошее качество изображения

Высокая контрастность

Отличные мультимедийные возможности

Поддержка видеофайлов с 10 бит на цвет

Хорошее качество приема цифровых эфирных ТВ-программ

Возможность записи цифровых ТВ-программ и режим приостановки просмотра

Высокое качество встроенной акустической системы

Удобный пульт ДУ, который можно настроить на управление другой техникой

Поддержка голосового управления

Есть порт USB с повышенным током

Отлично работающая функция вставки промежуточных кадров

Система скрытой укладки кабелей Недостатки: Нет выхода на наушники

Вариация длительности кадров в случае видеофайлов с 24 кадр/с



за предоставленный комплект Мы благодарим компанию Графитек за предоставленный комплект X-Rite i1Publish Pro 2

Виджет от SocialMart



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