Китай запрещает рекламу при запуске телевизоров и приставок

Государственное управление радио и телевидения Китая утвердило новые требования к сервисам интерактивного телевидения IPTV. Документ приняли 23 октября, а действовать он начнет 27 ноября 2026 года.

Операторы должны будут отдавать приоритет прямым трансляциям: при включении телевизора пользователи смогут сразу переходить к полноэкранному эфиру без рекламных вставок при запуске. Аналогичную функцию приоритета телеканалов должны поддерживать и смарт-телевизоры.

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При этом зрителям сохранят возможность выбирать между прямым эфиром и интерактивной домашней страницей. Ее оформление, навигация, строка состояния и рекомендательные разделы должны соответствовать требованиям регулятора. Правила также предусматривают отдельную зону бесплатного контента, сокращение количества платных разделов и более заметное отображение стоимости передач и программ. Эти меры призваны сделать условия подписки понятнее и упростить поиск контента, за который не нужно платить.

Кроме того, операторы IPTV должны упростить управление телевизором с пульта: переключаться между источниками прямого эфира потребуется одним нажатием кнопки. Новые положения распространяются на услуги IPTV, предоставляемые зарегистрированными операторами вещания и передачи сигнала через частные сети.