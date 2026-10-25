300 дюймов, 4K, повышенная яркость и звук Harman Kardon — всего $1100. Представлен проектор RS30 Pro High Brightness Edition

Xgimi представила в Китае проектор RS30 Pro High Brightness Edition. Новинка уже поступила в продажу на площадке JD.com по цене 7299 юаней ($1100).

Главное отличие High Brightness Edition от стандартного RS30 Pro — увеличенная яркость, что, собственно, отражено в названии. Яркость новой версии достигает 4500 CVIA люмен против 3200 CVIA люмен у базовой модели. Проектор использует DLP-технологию с DMD-чипом 0,47 дюйма и выводит изображение с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Источником света служит лазерная система QuaLas42.

Для управления световым потоком предусмотрена регулируемая диафрагма F/2.0–F/5.0. Она адаптирует работу проектора к освещению помещения и содержимому на экране. Заявленная контрастность составляет 4000:1. Устройство охватывает 98% цветового пространства BT.2020 и поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid.

Для удобства установки предусмотрена встроенная поворотная подставка: она позволяет вращать проектор на 360 градусов по горизонтали и наклонять на 135 градусов по вертикали. Оптический зум составляет 1,2–1,5:1. Система Eagle-Eye 5.0 автоматически настраивает фокус, корректирует трапецеидальные искажения, выравнивает изображение по экрану. Максимальный размер проекции — 300 дюймов.

В основе устройства лежит SoC MediaTek MT9681, дополненная 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Набор интерфейсов включает два порта HDMI 2.1, один из которых поддерживает eARC, а также USB 3.0 и USB 2.0. Поддерживаются технологии VRR, ALLM и AMD FreeSync Premium.

Аудиосистема Harman Kardon представлена двумя динамиками мощностью 12 Вт каждый. Поддерживаются технологии Dolby Audio и DTS, а для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Габариты проектора составляют 298 × 249 × 190 мм, масса — 4,9 кг. Уровень шума во время работы не превышает 28 дБ.