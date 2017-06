QLED-телевизор Samsung QE55Q7CAMUXRU

Телевизор имеет длинную и сложную маркировку, но ее можно упростить до формулировки вида «телевизор Samsung серии Q7C с диагональю экрана в 55 дюймов», или просто 55Q7C. Отметим, что по типу технологии формирования изображения это телевизор с жидкокристаллической матрицей (или ЖК-телевизор) и со светодиодной (LED) подсветкой, в которой используется эффект квантовых точек (Quantum dots). Данный факт дает повод производителю использовать сокращение QLED в описании этого и других телевизоров, что позволяет отличить их от «обычных» ЖК- или LED-телевизоров. Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид

Коммутация

Пульт и другие способы управления

Воспроизведение мультимедийного контента

Звук

Работа с источниками видеосигнала

ТВ-тюнер

Микрофотографии матрицы

Измерение яркостных характеристик и энергопотребления

Определение времени отклика и задержки вывода

Оценка качества цветопередачи

Измерение углов обзора

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Экран Тип экрана ЖК-панель с краевой светодиодной подсветкой Диагональ 55 дюймов / 138 см Разрешение 3840×2160 пикселей (16:9) Радиус кривизны экрана 4,2 м Глубина цвета панели 10 бит Интерфейсы Ant In, Air/Cable Аналоговый и цифровой (DVB-T2, DVB-C) ТВ-тюнеры (75 Ом, коаксиальный — IEC75) Ant In, Satellite Антенный вход, спутниковый тюнер (DVB-S/S2) (75 Ом, коаксиальный — F-тип) Common Interface Разъем для карты доступа CI+ 1.3 (PCMCIA) HDMI In 1/2/3/4 Цифровые входы HDMI, видео и аудио, Anynet+ (HDMI-CEC), ARC (только HDMI In 2 ), до 4096×2160/60 Гц Digital Audio Out (Optical) Цифровой аудиовыход (Toslink) USB USB-интерфейс 2.0, подключение внешних устройств, 1/0,5 А макс. (гнездо типа А), 3 шт. LAN Проводная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth LE (пульт ДУ, наушники, HID) Ex-Link RS-232C, удаленное управление и контроль (3,5 мм миниджек) Другие характеристики Акустическая система Громкоговорители 4.2 (40 Вт RMS) Особенности Вставка промежуточных кадров Auto Motion Plus

Поддержка расширенного динамического диапазона QHDR 1500

Технология квантовых точек Quantum Dot Color

Поглощение бликов — нанотехнология покрытия экрана Ultra Black

Технология локального затемнения фрагментов изображения Supreme UHD Dimming

Сервис Smart Hub

Электронный гид по программам (EPG)

Встроенная поддержка записи ТВ-программ (PVR)

Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра ТВ-программы)

Передача контента при помощи Mirroring, DLNA, WiFi Direct

Голосовой поиск и управление

Мультимедийные функции: сетевые сервисы, воспроизведение аудио-, видео- и графических файлов и т. д.

Пульт ДУ с микрофоном для приема голосовых запросов

Технология поддержки внешних акустических систем Multiroom Link

Монтажные отверстия VESA 400×400 мм

и т. д. Размеры (Ш×В×Г) 1224,1×789,2×303,8 мм с подставкой

1224,1×704,2×91,2 мм без подставки Масса 21,6 кг с подставкой

18,4 кг без подставки Потребляемая мощность 195 Вт максимально, 140 Вт типично, 0,5 Вт в дежурном режиме Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой!) Телевизор

Модуль One Connect

Оптический кабель One Connect

Сетевой кабель питания, 2 шт.

Комплект подставки

Адаптер для крепления на стену, 4 шт.

Вставка-изолятор для антенного кабеля

Чистящая салфетка

Пульт ДУ и два элемента питания AAA для него

Руководство по установке

Краткое руководство пользователя Ссылка на сайт производителя www.samsung.com/ru Цена в фирменном магазине online-samsung.ru на момент написания статьи 179 990 руб. Средняя текущая цена T-1721840872 Розничные предложения L-1721840872-10 Внешний вид Дизайн строгий с уклоном в минимализм. Основное внимание дизайнеров было уделено оформлению задней поверхности и подставки. Это имеет смысл, так как с большой вероятностью данный телевизор с изогнутым экраном будет стоять на штатной подставке, при этом пользователю будет видно телевизор как спереди так, из-за изгиба экрана, и сзади (не во время просмотра, разумеется). Впрочем, на сайте производителя есть примеры интерьеров, в которых этот телевизор повешен на стену. Блок экрана выполнен в условно безрамочном стиле. Передняя панель представляет собой монолитный лист стекла с тонким обрамлением из алюминиевого профиля без покрытия и с матовой поверхностью. Профиль узкий, но все же в некоторых случаях может слегка отсвечивать, отвлекая внимание. Отступ от внешних границ стеклянной панели до собственно изображения составляет всего примерно 5 мм сверху и сбоку и 6 мм снизу. Внешняя поверхность матрицы зеркально-гладкая, но она нежесткая, слегка проминается, видимо, снаружи матрица прикрыта слоем из износостойкого пластика. Очень эффективный антибликовый фильтр снижает яркость отраженных объектов до такой степени, что зеркальность экрана просмотру не мешает, если только прямо напротив экрана нет очень ярких точечных источников света. При этом загрязнения не очень сильно влияют на антибликовые свойства. По отражению в экране видно, что изгиб более-менее равномерный и его радиус составляет порядка четырех метров, и только по бокам в вертикальной области около 10 см экран скорее плоский. Тем не менее, в сравнении с побывавшими у нас до этого телевизорами и мониторами с изогнутым экраном это очень хороший результат по равномерности изгиба. Внизу по центру обрамления закреплена небольшая прямоугольная алюминиевая планка с логотипом, который не подсвечивается. На нижнем торце под этой планкой есть накладка из прозрачного пластика. Там находятся единственная механическая кнопка, с помощью которой можно очень ограниченно управлять телевизором без помощи пульта ДУ, ИК-приемник пульта ДУ, датчик внешней освещенности и индикатор состояния. Индикатор неяркий, в дежурном режиме он горит красным. Тонкие (диаметр 17 мм) относительно размеров самого телевизора лучи основания подставки изготовлены из нержавеющей стали со шлифованной, но не полированной поверхностью. При этом данная V-образная конструкция является монолитной, что увеличивает ее прочность. Снизу на концах лучей, в месте, где они сходятся, а также на нижнем торце стойки наклеены резиновые противоскользящие накладки. К основанию подставки прикручивается стойка, изготовленная из алюминиевого сплава с черным матовым покрытием. Снаружи стойка прикрыта щитками из пластика с покрытием, имитирующим поверхность нержавеющей стали. Место, где стойка прикручивается к блоку экрана, закрывается щитком из пластика. Щитком закрывается и ниша с двумя разъемами — питания и от модуля One Connect. При этом оба кабеля (на фотографии ниже только один) можно уложить в канал на стойке и прикрыть их декоративным щитком. Выходящие снизу кабели можно пустить за тумбу/стол, на которой стоит телевизор, в итоге получится очень аккуратно выглядящая со всех сторон инсталляция. Жесткость конструкции подставки высокая, телевизор стоит устойчиво и чуть-чуть наклонен вперед. Альтернативный способ установки телевизора — это вариант крепления телевизора на VESA-кронштейне под имеющиеся на задней панели резьбовые отверстия. Например, можно использовать фирменный кронштейн, обеспечивающий крепление на стене «практически без зазора». Из-за изгиба экрана придется использовать входящие в комплект поставки-адаптеры для крепления на стену. Кожух задней панели изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью и с выраженным продольным рельефом. Воздух для охлаждения электроники проходит через решетки на нижнем торце блока экрана и в верхней части задней панели. Телевизор имеет полностью пассивное охлаждение. На нижнем торце за решетками дальше от центра можно разглядеть вытянутые диффузоры четырех громкоговорителей, два длиной 70 мм (среднечастотные) и два длиной 20 мм (высокочастотные). Еще дальше от центра находятся отверстия рупоров, видимо, от низкочастотных громкоговорителей, размещенных внутри корпуса телевизора. Упакован телевизор и все к нему в прочную коробку из гофрированного картона. Ее габариты не сильно превышают ширину, длину и толщину блока экрана. Для переноски в коробке проделаны боковые прорезные ручки, что подразумевает транспортировку вдвоем. Телевизор весит заметно больше, чем похожая модель, но с плоским экраном, видимо, изогнутый экран потребовал некоторого усиления конструкции. Изготовлен телевизор в России. Коммутация Напомним, что в нише на задней панели телевизора всего два разъема — питания и от модуля One Connect, представляющего собой небольшую (362×115×32 мм) прямоугольную коробку. Модуль подключается к телевизору тонким (диаметр 1,7 мм) и длинным (примерно 5 м) оптоволоконным кабелем, изначально намотанным на катушку из упругого силикона. Также можно отдельно приобрести кабель длиной 15 м. С катушки нужно отмотать столько, сколько нужно, и положить ее где-нибудь рядышком. Разъемы на концах этого кабеля электрические, видимо, в них встроены оптические приёмопередатчики. Как указано в руководстве, нельзя допускать резких изгибов оптического кабеля, поэтому в местах возможных перегибов нужно уложить кабель в специальные направляющие уголки. Вынос всех разъемов для подключения внешних устройств — это удобно, так как телевизор можно поставить в нишу или повесить на стену, где доступ к разъемам на задней панели будет затруднен, а модуль One Connect поместить в удобном для подключения периферии месте. Комплектные кабели питания белого цвета и имеют длину порядка 1,5 м, оснащены они компактными Г-образными вилками и разъемами. Корпус модуля One Connect изготовлен из пластика с матовой поверхностью. Сверху пластик прозрачный, но настолько плотно тонированный красным, что при обычном освещении выглядит черным, а днище модуля — из черного пластика. Видимо, сделано это для того, чтобы ИК-сигнал от пульта с большой вероятностью достигал приемников, размещенных в модуле. На днище есть вентиляционные отверстия, а по углам приклеены невысокие резиновые ножки, которые из-за выпуклости в центре едва достают до поверхности, на которой лежит модуль. Интерфейсные разъемы расположены сзади и сбоку.



Таблица с характеристиками в начале статьи дает представление о коммуникационных возможностях телевизора. Все разъемы стандартные, полноразмерные и размещены более-менее свободно. Отметим наличие в комплекте поставки изолирующей угловой вставки для антенного кабеля. Ее предназначение заключается в том, чтобы уберечь электронику телевизора от высокого напряжения, которое бывает в антенном кабеле из-за плохо зануленных подключенных устройств. Побочным эффектом от использования этой вставки является некоторое ослабление сигнала. Руководство к телевизору (24 страницы) вообще ничего не сообщает об особенностях функционирования входов, в основном источником информации служат надписи у разъемов. Отметим наличие одного входа USB с заявленным максимальным током в 1 А, который, видимо, рекомендуется использовать для подключения внешнего жесткого диска. К остальным двум входам USB можно подключать слаботочную периферию. Аналоговых входов и выходов для видео- и аудиосигналов нет никаких, нет даже традиционного выхода на наушники. Предполагается, что при необходимости пользователь будет использовать беспроводные наушники с интерфейсом Bluetooth. Работает по крайней мере базовая поддержка перекрестного управления по HDMI: телевизор включился при включении подключенного BD-плеера. Также телевизор при отсутствии сигнала сам переключается на тот вход, где сигнал появляется. Пульт и другие способы управления Пульт имеет оригинальную конструкцию. Нажав на кнопочку снизу, можно сдвинуть назад алюминиевый кожух. При этом открывается доступ к отсеку с элементами питания. Извлечь их помогают кнопочки сбоку, нажатие на которые приподнимает торец элемента питания. Кнопок немного, их обозначения не очень контрастные. Часть из кнопок представляют собой слегка выступающие бугорки на верхней панели там, где она может прогибаться до замыкания контактов. Ход большинства кнопок короткий и умеренно тугой. Есть две кнопки-качельки изменения громкости и переключения ТВ-каналов. Нажатие на эти кнопки без отклонения выключает/включает звук и выводит ТВ-программу, соответственно. Подсветки, разумеется, нет, но в передней части есть отверстие микрофона. Нажатие на кнопку ниже микрофона приглушает звук телевизора и переводит его в состояние ожидания голосовой команды. О каких-то воспринимаемых телевизором командах можно догадаться, что-то можно подсмотреть во встроенной справке. В целом голосовое управление работает хорошо, иногда телевизор даже проявляет некую предусмотрительность, запрашивая подтверждение на чрезмерное с его точки зрения увеличение громкости. Работает пульт в основном по Bluetooth, по ИК на телевизор передается только команда включения и выключения. Побочным следствие этого является необходимость выполнять сопряжение пульта и телевизора. При первом включении сопряжение должно выполняться автоматически, если этого не произошло, то необходимо направить пульт на ИК-приемник на телевизоре, затем нажать и удерживать две кнопки на ДУ, как это описано в руководстве. К несомненным плюсам относится возможность настроить этот пульт на управление по ИК-каналу другой аудио- и видеотехникой. Делается это при подключении новой для телевизора техники в полуавтоматическом режиме или согласно выводимым на экран подсказкам. Функции координатного ввода, например гироскопической «мыши», у штатного пульта, к сожалению нет. Ограниченные в случае такого «умного» телевизора возможности пульта можно компенсировать, подключив к телевизору клавиатуру и «мышь». Эти устройства ввода работают даже через USB-разветвитель, освобождая дефицитные USB-порты под другие задачи. Правда мышь в интерфейсе самого ТВ не работает, курсор появляется только в некоторых программах. С проводными и беспроводными клавиатурами и мышами от разных производителей не возникло никаких проблем. Поддерживается прокрутка колесиком, а задержка перемещения курсора мыши относительно движения самой мышью минимальная. Для подключенной клавиатуры можно выбрать альтернативную раскладку, в том числе и кириллическую самого распространенного варианта, при этом поддерживается смена раскладки клавиатуры (клавишей Alt) на основную (английскую) и обратно на выбранную. Ввод с клавиатуры работает не во всех программах, иногда все же приходится использовать виртуальную экранную клавиатуру. Некоторые клавиши клавиатуры напрямую вызывают ряд функций телевизора, подробности приведены где-то во встроенной справке. Нужно отметить, что в целом интерфейс хорошо оптимизирован для использования только комплектного пульта ДУ, то есть подключать клавиатуру и «мышь» в общем-то необязательно. Вот для игр может очень захотеться подключить джойстики и т. д., что тоже можно. По все видимости, программной платформой для этого ТВ все также служит открытая операционная система Tizen, основанная на ядре Linux. Заглавная страница интерфейса представляет собой две горизонтальные ленты. Верхняя — с контекстным содержимым, например, с подписанными миниатюрами быстрых настроек, входов и устройств. На нижней ленте размещены плитки выбора содержимого верхней и плитки-миниатюры установленных программ. Разумеется, есть магазин приложений, игр и контента. Отметим, что в целом ни к стабильности работы, ни к отзывчивости оболочки у нас никаких претензий не возникло. На команды с пульта ТВ реагирует почти моментально. Несмотря на разнообразную анимацию и звуковые эффекты, навигация по меню быстрая. Вот только возврат из меню с настройками к текущему просмотру выполняется в несколько шагов и через главный экран, ну или мы не разобрались, как это сделать быстро. Меню с настройками ТВ занимает большую часть экрана, надписи в нем читаемые. Есть русифицированный вариант интерфейса. Качество перевода хорошее, и самое главное, что настройки в большинстве случаев меняют именно то, что ожидаешь, исходя из их наименования. Непосредственно при регулировке параметров изображения на экран выводится уже только название настройки, ползунок и текущее значение или список вариантов, что облегчает оценку влияния этой настройки на изображение, при этом настройки с ползунками перебираются стрелками вверх и вниз.



Некоторое неудобство заключается в том, что списки в меню не зациклены, поэтому добравшись до последнего пункта, часто приходится перематывать список обратно в начало, или выходить на уровень выше и снова заходить в список. Во время настройки изображения можно выбрать режим применения настроек ко всем входам, но, видимо, даже в этом случае что-то все равно настраивается индивидуально с привязкой к текущему физическому входу. В телевизор встроена объемная по содержанию интерактивная справочная система. Также с сайта компании можно загрузить E-Manual в виде объемистого файла PDF. Руководство это весьма подробное (149 страниц), хотя местами не хватает информации относительно именно этой модели телевизора. Воспроизведение мультимедийного контента При поверхностном тестировании воспроизведения мультимедийного контента мы ограничились рядом файлов, запускаемых в основном с внешних USB-носителей. Были опробованы жесткие диски, внешние SSD и обычные флешки. Отметим, что телевизор поддерживает USB-накопители как минимум с файловыми системами FAT32, exFAT и NTFS, а с кириллическими названиями файлов и папок не было никаких проблем. Нами подтверждена способность телевизора показывать растровые графические файлы в форматах JPEG, PNG и BMP, в том числе в виде слайд-шоу с эффектами перехода и под выбранную фоновую музыку. В случае аудиофайлов поддерживаются множество распространенных и не очень форматов, как минимум AAC, MP3, OGG, WMA, M4A. Поддерживаются тэги как минимум в MP3, OGG и WMA (русские должны быть в Unicode) и картинки-обложки в MP3. Для видеофайлов поддерживается большое количество самых разнообразных контейнеров и кодеков (вплоть до H.265 и разрешения UHD), несколько звуковых дорожек в разнообразных форматах, внешние и встроенные субтитры (русские должны быть в кодировке Windows-1251 или в Unicode). Редко, но попадались видеофайлы, которые телевизор не мог воспроизвести, и, что несколько замедлило тестирование, иногда после таких файлов не воспроизводились и поддерживаемые, приходилось выходить из браузера плеера и запускать его снова. Пофайловые копии DVD и Blu-ray воспроизводятся только по файлам, то есть без меню и прочего. Максимальная поддерживаемая частота кадров для наших тестовых роликов на определение равномерности чередования кадров для 720p, 1080p и 4К (2160p, H.265) составила 60 кадр/с. Тестовые ролики на определение равномерности чередования кадров помогли выявить, что телевизор при воспроизведении видеофайлов подстраивает частоту обновления экрана под частоту кадров в видеофайле, то есть файлы с 24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с воспроизводятся идеально, без единого пропуска кадров и с равной длительностью кадров. Максимальный битрейт видеофайлов, при котором еще не было артефактов, при воспроизведении с USB-носителей составил 90 Мбит/с, по проводной сети Ethernet — 70 Мбит/с, а по Wi-Fi — 50 Мбит/с. В последнем случае использовался медиасервер роутера Netgear WNDR3700 и сеть в диапазоне 5 ГГц (a/n, до 300 Мбит/с). Поддерживаются видеофайлы с кодировкой 10 бит на цвет, при этом вывод изображения осуществляется также с высокой битностью, что подтверждают специальные тестовые файлы с градиентами. Отметим, что сама концепция HDR заключается не столько в расширенном яркостном диапазоне, сколько в способности устройства выводить изображение без артефактов в том диапазоне яркости, в котором оно в принципе способно показывать. Поддержка 10 бит на цвет как раз и исключает артефакты в виде видимых градиентов там, где их быть не должно. Кстати, в приложении YouTube удалось посмотреть видео в разрешении 4K с HDR и даже, вроде бы, с 60 кадр/с, впечатления очень хорошие. Отметим, что штатные средства для воспроизведения контента могут выводить динамичное (видеофайлы) и статичное (картинки/фотографии) изображение в истинном разрешении 3840×2160. Все остальные программы выводят изображение в разрешении 1920×1080, но видимо, какие-то из них (тот же YouTube) могут выводить видео в истинном разрешении 3840×2160, используя средства аппаратного декодирования. Звук Громкость встроенной акустической системы для типичной по размерам жилой комнаты условно можно считать достаточной, но запаса по громкости нет, для дискотеки не хватит. При этом даже на максимальной громкости уровень искажений умеренный. Присутствуют высокие и средние частоты, а также есть ощутимое количество басов. Стереофонический эффект выражен отчетливо. Паразитных резонансов в явном виде нет, разве что звучание на средних и высоких частотах чуть резковато. В целом, для класса встроенной в телевизор акустики ее качество гораздо выше среднего. Работа с источниками видеосигнала Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Использовалось HDMI-подключение. Телевизор поддерживает режимы 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i и 1080p при 24/50/60 Гц. Цвета правильные, с учетом типа видеосигнала яркостная и цветовая четкость высокая. В стандартном для видео диапазоне (16—235) отображаются все градации оттенков. В случае режима 1080p при 24 кадр/с кадры выводятся с чередованием длительности 2:3. В большинстве случаев при выборе Авто2 для настройки Режим «Фильм» (так по умолчанию) телевизор хорошо справляется с преобразованием чересстрочных видеосигналов в прогрессивное изображение даже при самом замысловатом чередовании полукадров (полей), вывод просто по полям мы видели только в случае мир в движении, то есть для вариантов далеких от типичных. При масштабировании из низких разрешений и даже в случае чересстрочных сигналов и динамичной картинки выполняется сглаживание границ объектов — зубцы на диагоналях выражены очень слабо. Функции подавления видеошумов работают очень хорошо, не приводя к артефактам в случае динамического изображения. Есть функция вставки промежуточных кадров. Ее качество очень хорошее, пожалуй, даже самое лучшее, среди встречавшихся нам реализаций, в большинстве случаев промежуточные кадры рассчитываются правильно с небольшим количеством малозаметных артефактов и с высокой детализацией. При подключении к компьютеру по HDMI вывод изображения в разрешении 3840 на 2160 пикселей мы получили с кадровой частотой вплоть до 60 Гц включительно, но с уменьшенной цветовой четкостью (кодирование цвета 4:2:0). Масштабирование из низких разрешений (например, из 1080p) выполняется очень хорошо, с минимальной потерей контраста тонких линий. ТВ-тюнер Данная модель, помимо спутникового тюнера, оснащена тюнером, принимающим аналоговый и цифровой сигнал эфирного и кабельного вещания. Качество приема цифровых каналов на комнатную антенну в нашем помещении и в случае данного ТВ было на высоком уровне, но потребовалось некоторое время, чтобы точно сориентировать антенну. По всей видимости, удалось обнаружить все транслируемые в Москве цифровые каналы ТВ (по 10 каналов в двух мультиплексах) и радио (3 канала), что-то, но не очень понятно что, нашлось и в третьем мультиплексе. Качество изображения всех каналов было высоким. Есть хорошая поддержка электронной программы передач — можно посмотреть, что именно идет на текущем и других каналах, запрограммировать просмотр или запись программы или сериала и т. д. Присутствует функция записи цифровых ТВ-каналов на внешний носитель, в том числе в режиме сдвига во времени (Time shift). Примечательно, что для функций записи можно использовать USB-носитель с поддерживаемой файловой системой без необходимости его специальной подготовки или форматирования. Микрофотографии матрицы Выявленные характеристики экрана позволяют предположить, что в данном телевизоре установлена матрица типа *VA. Микрофотографии не противоречат этому: Темно-серый:





Серый:





Белый:

Видно, что субпиксели трех цветов (красного, зеленого и синего) поделены на две различающиеся по площади и независимо управляемые области, каждая из которых разделена на четыре участка с доменами в различающейся ориентации. Такое сложное устройство в принципе способно обеспечить широкий динамический диапазон по количеству оттенков, так как с ростом яркости области включаются последовательно, и хорошие углы обзора, чему способствует вариация ориентации ЖК в доменах. Отметим, что никакого «кристаллического» эффекта (микроскопической вариации яркости и оттенка) в данном случае нет. Измерение яркостных характеристик и энергопотребления Чтобы избежать влияние неотключаемой динамической подстройки яркости подсветки измерения яркости проводились в 16 точках экрана на шахматном поле с чередование черных и белых полей. Контрастность вычислялась как отношение яркости белого и черного поля в измеряемых точках. Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,15 кд/м² −12 22 Яркость белого поля 570 кд/м² −5,5 10 Контрастность 3900:1 −21 12 Аппаратные измерения показали, что контрастность высокая, равномерность белого поля очень хорошая, а равномерность черного, и как следствие контрастности немного ниже, но все равно хорошая. Реальное распределение засветки черного по всей площади экрана увидеть практически невозможно из-за указанной очень быстрой и агрессивной динамической подстройки яркости подсветки. Фактически это и есть функция Smart LED, которая добавляет локальное затемнение темных участков, насколько это возможно при краевой подсветке, и которую нельзя отключить. Ниже приведен пример того, как эта функция работает — на черном поле видно, что яркость подсветки увеличивается напротив того места, где находится белый курсор мыши. Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая мощность (нет подключенных USB-устройств, звук выключен, активен Wi-Fi): Значение настройки Яркость , %% от шкалы Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 562 171 50 305 111 0 19 48,3 В режиме ожидания потребление составило примерно 0,4 Вт с периодическим повышением до 1,4 Вт. На максимальной яркости изображение не будет казаться блеклым даже в ярко освещенном помещении, тогда как в полной темноте можно установить комфортный уровень яркости. Работают автоматическая подстройка яркости подсветки под уровень освещенности в помещении, а также функция энергосбережения, просто ограничивающая максимальную яркость. В этом телевизоре применяется краевая светодиодная подсветка с возможностью независимого управления яркостью в нескольких зонах светодиодных линеек. Управление яркостью подсветки осуществляется с помощью ШИМ с частотой 120 Гц: Зависимость яркости от времени при различных значениях настройки яркости подсветки.



Частота модуляции относительно невысокая, поэтому при некоторых условиях видно мерцание изображения. Есть функция, повышающая четкость объектов в движении. Достигается это за счет все той же модуляции с частотой 120 Гц, но с увеличенной амплитудой, что позволяет, несмотря на низкий коэффициент заполнения, избежать существенного снижения яркости изображения. На графиках выше видно, что это за модуляция. В итоге в режиме Четкое изображение LED максимальная яркость снижается всего до 324 кд/м². Нагрев телевизора можно оценить по приведенному снимку с ИК-камеры, полученному после долговременной работы на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C: Нагрев спереди:

Видно, что основных источников тепла три — светодиодная линейка по нижнему краю и что-то внутри за матрицей в двух областях. Максимальный нагрев локальных участков спереди составил 39 °C. Поверхность корпуса модуля One Connect при этом нагревается максимум до 41 °C, но корпус разъема One Connect греется уже до 44 °C. Нагрев модуля One Connect:

Определение времени отклика и задержки вывода Время отклика при переходе черный-белый-черный равно примерно 13 мс (8 мс вкл. + 5 мс выкл.). Скорость переходов между полутонами определить не удалось из-за динамической подстройки яркости подсветки и возрастающей из-за нее модуляции подсветки. Выраженного «разгона» матрицы нет. В целом, с нашей точки зрения, такой скорости матрицы вполне достаточно даже для игры в очень динамичные игры. Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге задержка вывода изображения в случае сигнала 1080p при 50/60 Гц и при включении специального игрового режима составила порядка 20 мс. Значение достаточно низкое, поэтому задержка не ощущается при использовании ТВ в качестве монитора для работы за ПК, да и в динамичных играх вряд ли приведет к существенному снижению результатов. При разрешении 3840×2160 и 60 Гц (игровой режим не доступен) задержка возрастает до 40 мс, что также в большинстве случаев не критично. Оценка качества цветопередачи Для оценки характера роста яркости мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255). График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами: В среднем рост прироста яркости равномерный вплоть до белого, но далеко не каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего. В темной области один-два оттенка, ближайшие к черному, от него по яркости не отличаются, что практически не сказывается на качестве изображения: Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,15, что близко к стандартному значению 2,2, при этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от аппроксимирующей степенной функции: Для оценки качества цветопередачи мы использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0). Цветовой охват меняется в зависимости от выбранного профиля для настройки цветового охвата. В случае профиля Авто и при подключении к ПК охват очень близок к границам цветового пространства sRGB: При этом цвета на экране имеют естественную насыщенность, так как практически все изображения на текущий момент предполагают просмотр на устройствах с охватом sRGB. Есть возможность выбрать профиль Исходный, тогда охват увеличивается. До границ BT.2020 охват все равно не дотягивает, но к DCI-P3 приближение хорошее: Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов) для профиля Исходный: Видно, что спектры компонент хорошо разделены, что и позволяет получить широкий цветовой охват. При выборе профиля Авто выполняется перекрестное подмешивание первичных цветов друг к другу, что позволяет ужать цветовой охват до границ sRGB. Отметим, что спектры нетипичные, но подробности о том, как устроена подсветка в этом телевизоре и какие используются светофильтры, нам неизвестны. Как указывает производитель, в данном случае применяется технология квантовых точек. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) для самого яркого режима Динамический и для режима Кино, в котором, с нашей точки зрения, цветопередача максимально близка к стандартной, а также после небольшой корректировки цветового баланса настройками интенсивности трех основных цветов и уменьшения контрастности до значения 90 (график Корр.):



Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Видно, что в режиме Динамический цветопередача не является приоритетом, достаточно посмотреть на график с цветовой температурой. В режиме Кино ситуация лучше, но изменение ΔE от белого к ближайшему оттенку светло-серого великовато. Уменьшение контрастности убрало этот скачок, а небольшая коррекция цветового баланса уменьшила ΔE до приемлемых значений на всей шкале серого. Получается, что для хорошей цветопередачи нужно выбрать режим Кино и как минимум немного уменьшить контрастность. Измерение углов обзора Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях. В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

По диагонали

Уменьшение яркости на 50% от максимального значения: Направление Угол, градусы Вертикальное −30/30 Горизонтальное −30/30 Диагональное −29/29 Отметим относительно плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану во всех трех направлениях, при этом графики яркости полутонов не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Яркость черного поля и соответственно контрастность определить не удалось, опять из-за динамической подстройки яркости подсветки. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в отклонение ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, что при взгляде под углом хотя бы основные цвета меняются несильно, но полутона существенно изменяются, что ожидаемо для матрицы типа VA* и является ее основным недостатком. Выводы Samsung QE55Q7CAMUXRU относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. Основными особенностями этого телевизора являются изогнутый экран, стильная подставка, вынесенный модуль подключения, соединенный с блоком экрана оптическим кабелем, и готовность к контенту с HDR и широким цветовым охватом. Далее списками: Достоинства: Хорошее качество изображения

Высокая контрастность

Отличные мультимедийные возможности

Поддержка видеофайлов с 10 бит на цвет

Подстройка частоты обновления экрана под частоту кадров в видеофайле

Хорошее качество приема цифровых эфирных ТВ-программ

Возможность записи цифровых ТВ-программ и режим приостановки просмотра

Высокое качество встроенной акустической системы

Удобный пульт ДУ, который можно настроить на управление другой техникой

Поддержка голосового управления

Есть порт USB с повышенным током

Отлично работающая функция вставки промежуточных кадров

Система скрытой укладки кабелей Недостатки: Нет выхода на наушники

Вариация длительности кадров в случае сигнала 24 кадр/с от внешнего источника



за предоставленный комплект Мы благодарим компанию Графитек за предоставленный комплект X-Rite i1Publish Pro 2





