Представлен 115-дюймовый телевизор LG QNED evo Mini LED

Новинка получила экран 4K с частотой до 165 Гц и аудиосистему Dolby Atmos

LG представила  флагманский телевизор 115QNED90BL с диагональю 115 дюймов (292 см). Модель стала крупнейшей в линейке QNED evo 2026 года.

Устройство оснащено экраном 4K Mini LED с нативной частотой обновления 120 Гц и технологией Precision Dimming Ultra, которая управляет тысячами зон локального затемнения. Dynamic QNED Color Pro обеспечивает 100% цветовой объём, а поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG позволяет воспроизводить контент с расширенным динамическим диапазоном.

Представлен 115-дюймовый телевизор LG QNED evo Mini LED
Источник изображения: gizmochina // LG

За обработку изображения отвечает процессор Alpha 8 AI Processor 4K Gen3 с функциями масштабирования контента, AI Picture Pro и Dynamic Tone Mapping Pro. Телевизор оборудован акустической системой мощностью 40 Вт с конфигурацией 2.2 и поддержкой Dolby Atmos. Технология AI Sound Pro создаёт виртуальный эффект многоканального звучания 11.1.2. Для игр предусмотрены VRR с частотой до 165 Гц, AMD FreeSync Premium и ALLM, а функция Motion Booster повышает частоту обновления до 330 Гц при разрешении Full HD.

Модель работает под управлением webOS 26 с функциями Sports Portal, Sports Alert, AI Concierge и Voice ID, а также поддерживает Google Gemini и Microsoft Copilot. Защиту обеспечивает LG Shield. Набор интерфейсов включает четыре HDMI с поддержкой 4K при 120 Гц и eARC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Вес телевизора без подставки составляет около 93,3 кг.

В Индии новинка стоит 1 499 990 рупий (около 15 760 долларов).

Телевизоры и проекторыLG ElectronicsИсточники:gizmochina

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