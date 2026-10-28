Huawei улучшила возможности мобильной сети с помощью чиповой технологии, основанной на законе Тау

Компания Huawei представила технологию, использующую закон масштабирования Тау для повышения эффективности связи в своей мобильной сети. Новые усовершенствования были анонсированы на мероприятии Decoding China 2026. Вот подробности.

Фан Сян, вице-президент Huawei и директор Комитета по управлению бизнесом беспроводных сетей, заявил, что Huawei сосредоточилась на трех ключевых областях: универсальном пользовательском опыте, экологичном и минималистичном дизайне, а также максимальной спектральной эффективности для развития своих сетей мобильной связи, и технология чипов, использующая закон Тау, может сыграть в этом значительную роль.

Сян упомянул, что Huawei использует закон масштабирования Тау при проектировании беспроводных базовых станций, чтобы обеспечить оптимальное динамическое планирование ресурсов по всей сети. Это в конечном итоге позволит уменьшить проблемы, связанные с ограничениями пропускной способности сети.

Руководитель заявил: «В условиях ограничений пропускной способности сети, вызванных помехами от множества частот, сот и пользователей, компания Huawei Wireless впервые внедрила закон Тау в архитектуру беспроводных базовых станций. Это решение, использующее технологию OSCAR, обеспечивает оптимальное динамическое планирование ресурсов по всей сети».

Кроме того, разработанные компанией высокоскоростные разъемы и шина с низкой задержкой создают высокоскоростную межсоединительную структуру. Это решение обеспечивает обмен большими объемами данных в режиме реального времени. Huawei также выпустила новую серию UBPPi, обеспечивающую экономию энергии на 40%.

В заключение своего выступления Фан заявил, что Huawei продолжит придерживаться концепции инноваций с использованием двух двигателей и будет сотрудничать с глобальными партнерами для достижения непрерывных прорывов в технологиях беспроводных сетей.