Кризис идей в Samsung: макет Galaxy S27 Ultra сравнили со смартфоном Poco ⁠ 3

Инсайдер Tarun Vats опубликовал в социальной сети X фотографию, на которой рядом изображены два смартфона с очень похожим дизайном.

Справа показан макет Galaxy S27 Ultra, а слева — аппарат Poco X6 5G. Внешнее сходство устройств вызвало обсуждение возможного заимствования дизайнерских решений Samsung у китайского производителя. Расположение и оформление блоков камер выглядят весьма похожими, что и стало поводом для сравнения.

Ранее известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографию макетов смартфонов Samsung Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27+.