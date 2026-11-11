Дизайн кнопочных Nokia, 7 дней без подзарядки, разъём 3,5 мм и FM-радио. Новый телефон HMD 101 4G рассекречен до анонса ⁠ 4

HMD готовит к выпуску новый кнопочный телефон HMD 101 4G, главной особенностью которого станет поддержка ИИ-ассистента и облачных приложений.

Аппарат оснащён 2-дюймовым LCD-экраном, светодиодным фонариком и аппаратной платформой Unisoc T127. В качестве операционной системы используется MARCO OS.

Объём оперативной памяти составляет 48 МБ, встроенной — 64 МБ. Предусмотрена поддержка карт microSD ёмкостью до 32 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 1200 мА•ч с зарядкой через USB-C, которого хватает до 7 дней работы. Также заявлены защита корпуса по IP52, FM-радио, два LTE-модуля и разъём для наушников диаметром 3,5 мм.

HMD 101 4G будет доступен в трёх вариантах расцветки: красном, тёмно-синем и бежевом. Стоимость и сроки начала продаж пока не раскрываются.