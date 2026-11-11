Samsung обновила недорогой Galaxy A15 4G до One UI 9

Обновление уже распространяется в ОАЭ, остальные регионы получат его позднее

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A15 4G начал получать обновление программного обеспечения One UI 9. Об этом сообщил инсайдер Tarun Vats в социальной сети X.

На данный момент новая версия прошивки доступна пользователям в ОАЭ, однако в ближайшее время география распространения должна расшириться.

Обновление выходит под номером сборки A155FXXUCFZJ4, а версия регионального пакета обозначена как A155FOJMCFZJ5.

В One UI 9 Samsung обновила интерфейс системы, переработала отдельные элементы меню и панели быстрых настроек, а также улучшила анимации и плавность работы. Прошивка включает новые функции персонализации, обновления системных приложений и исправления безопасности.