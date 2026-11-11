Прорыв в области аккумуляторных технологий: смартфоны с АКБ на 14 000 мА·ч на подходе ⁠ 2

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о подготовке смартфонов с аккумуляторами увеличенной ёмкости.

По его данным, один из новых аппаратов, позиционирование которого не будет бюджетным, уже получил утверждённый план массового производства с батареей примерно на 12 000 мА·ч. Это свидетельствует о том, что производители намерены вывести устройства с подобными характеристиками за пределы узкого сегмента защищённых смартфонов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Одновременно компании рассматривают ещё более ёмкие решения. В частности, активно оцениваются аккумуляторы на 13 000–14 000 мА·ч. Их серийное производство предварительно намечено на следующий год.

Инсайдер отмечает, что в следующем году ожидается значительный прорыв в области аккумуляторных технологий.