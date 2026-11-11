Производитель телефонов Nokia выпускает новинку с фонариком, IP52, FM-радио и разъёмом 3,5 мм — HMD 124 4G

Компания HMD готовит к выпуску новый кнопочный телефон HMD 124 4G.

Аппарат оснащён 2,4-дюймовым LCD-экраном с разрешением QVGA и светодиодным фонариком. В основе лежит платформа Unisoc T127, а работает телефон под управлением операционной системы S30+.

Объём оперативной памяти составляет 64 МБ, встроенной — 128 МБ. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD ёмкостью до 32 ГБ.

За автономность отвечает аккумулятор на 1500 мА•ч с зарядкой через разъём USB-C. Также заявлены защита корпуса IP52, FM-радио, поддержка двух LTE-сетей и стандартный разъём для наушников диаметром 3,5 мм.

HMD 124 4G будет выпускаться в трёх цветах: угольном, бирюзовом и светло-серебристом. Стоимость устройства и дата начала продаж пока не сообщаются.