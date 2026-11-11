Samsung Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Plus показали на общем фото макетов

Известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографию макетов смартфонов Samsung Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27+.

Судя по изображениям, компания готовит заметные изменения во внешности двух старших моделей. Galaxy S27 Ultra и S27 Pro получат вытянутый горизонтальный блок камер в верхней части задней панели. В нём предусмотрены два выступающих объектива и ещё два дополнительных отверстия, расположенных заподлицо с поверхностью модуля.

Более доступный Galaxy S27+ на макете выглядит практически так же, как нынешний Galaxy S26+. Три отверстия для основных камер объединены в вертикальный блок капсульной формы, а светодиодная вспышка размещена отдельно справа от него. Таким образом, судя по утечке, Samsung намерена визуально разделить стандартную и старшие версии будущего семейства флагманов.

По предварительным данным, Galaxy S27 Ultra получит однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а Galaxy S27 Pro оснастят стандартной версией Snapdragon 8 Elite Gen 6. Для Galaxy S27+ в европейской версии рассматривается фирменная платформа Samsung Exynos 2700.