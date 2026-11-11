Lada Vesta с двигателем нового поколения едут к дилерам

Обновлённые автомобили Lada Vesta с новым двигателем начнут поступать в дилерские центры уже в начале следующей недели. Об этом сообщили представители петербургской дилерской сети «Прагматика». По их оценке, наибольшим спросом могут пользоваться универсалы. В компании также рассчитывают, что обновление позволит привлечь покупателей, рассматривающих китайские автомобили стоимостью 2–2,5 млн рублей.

Новый 1,8-литровый двигатель развивает 132 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 175 Н·м. Мотор станет доступен для всех модификаций Vesta. Начальная цена автомобилей с шестиступенчатой механической коробкой передач составляет 1,885 млн рублей, а доплата за вариатор — 5000 рублей. Таким образом, АвтоВАЗ расширяет моторную гамму модели без существенного изменения её стартовой стоимости.

Одновременно производитель добавил несколько опций. В комплектации «Техно» появились система контроля давления в шинах и атмосферная подсветка салона. Кросс-версии дополнительно получили систему выбора режимов движения.