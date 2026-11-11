Кремний-углеродный аккумулятор 6330 мАч, 100 Вт, IP68 и продвинутая камера с оптическим зумом в компактном смартфоне. Xiaomi выпустила в Европе Poco X8s

Новинка получила экран LTPO AMOLED на 120 Гц, Snapdragon 7 Gen 4, камеру с телеобъективом и аккумулятор на 6330 мА·ч

Компания Xiaomi начала европейские продажи смартфона Poco X8s. Первым рынком стала Германия, где устройство предлагается в двух конфигурациях: 8/256 ГБ за 529,90 евро и 12/512 ГБ за 629,90 евро. До 23 ноября действуют стартовые скидки, снижающие стоимость до 429,90 и 519,90 евро соответственно. Это первая модель серии Poco X с отдельной телефотокамерой: такой модуль отсутствует даже у более дорогих X8 Pro и X8 Pro Max.

Кремний-углеродный аккумулятор 6330 мАч, 100 Вт, IP68 и продвинутая камера с оптическим зумом в компактном смартфоне. Xiaomi выпустила в Европе Poco X8s
Источник изображения: gsmarena // Poco

Смартфон оснащён 6,35-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем разрешением 1220 × 2656 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 4, предусмотрено до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Основная камера на 50 Мп использует сенсор оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическую стабилизацию. Её дополняют телефотомодуль на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и широкоугольная камера на 8 Мп.

Ёмкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 6330 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и обратная зарядка на 22,5 Вт. Также предусмотрены защита IP68, стереодинамики, NFC, ИК-порт и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. В Европе устройство продаётся в чёрном, белом и синем цветах, причём зарядного адаптера в комплекте нет.

Мобильные телефоныXiaomiPocoИсточники:gsmarena

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